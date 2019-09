Subsidie voor superslimme laadpaal die elektriciteit ook teruglevert, maar Europese auto’s nu nog ‘te dom’

Laadplaats voor een elektrische auto. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt 5 miljoen euro subsidie uit voor laadpalen die niet alleen autoaccu’s opladen, maar ook kunnen ontladen en die elektriciteit terugleveren aan het net. Beeld Getty Images/iStockphoto

Vanaf eind dit jaar zetten 21 gemeenten in totaal 472 superslimme laadpalen neer. Deze kunnen niet alleen auto-accu’s opladen, maar ook ontladen om daarmee schommelingen in de stroomvoorziening op te vangen.

Van Veldhoven heeft 5 miljoen euro subsidie uitgetrokken voor de landelijke uitrol van deze ‘vehicle to grid’-laadpalen (V2G). Deelnemende gemeenten zijn onder meer Utrecht (waar al meer dan honderd van dergelijke laadpalen staan), Gouda, Rotterdam, Breda. Middelburg, Lelystad en Zwolle. Deze steden hebben subsidie gekregen om een aantal laadpleinen in te richten voor eigenaren van elektrische auto’s die hun accu beschikbaar willen stellen voor de opslag van overtollige stroom.

Het idee achter de V2G-technologie is dat de stroomvoorziening in de toekomst wisselvalliger zal zijn dan nu. De meeste elektriciteit die Nederlandse woningen en bedrijven verbruiken, wordt nu nog opgewekt in energiecentrales met een stabiele elektriciteitsproductie die naar believen kan worden op- of juist afgeschaald. In de toekomst zal een groter deel van die stroom worden opgewerkt door windmolens en zonnepanelen. De hoeveelheid stroom die zij produceren, is afhankelijk van het weer waardoor er grotere pieken en dalen zullen zijn. Dat maakt de stroomvoorziening kwetsbaarder en onzekerder, wat als een hinderpaal geldt voor de verduurzaming van het Nederlandse energieverbruik.

Buffer

De mogelijke oplossing is het inzetten van auto-accu’s als buffer. Die accu’s zouden dan moeten worden opgeladen op momenten dat er meer stroomaanbod is dan vraag (en de stroomprijs dus laag is), en gedeeltelijk worden leeggetrokken als er meer vraag naar elektriciteit is dan de windmolens en zonnepanelen kunnen leveren (op die momenten is de elektriciteitsprijs hoog).

Autobezitters kunnen worden verleid hun accu beschikbaar te stellen als ze de marge tussen de hoge ontlaadprijs en de lage laadprijs uitgekeerd krijgen, of als dat bedrag in mindering wordt gebracht op hun stroomrekening. Er zijn apps op de markt die dat kunnen regelen. Om te voorkomen dat de autoaccu leeg is op het moment dat de bestuurder een ritje wil maken, kan de autobezitter via de app instellen wanneer er ontlaad mag worden en hoeveel, bijvoorbeeld tot 40 procent van de totale accucapaciteit.

Japan en Europa

Het idee voor deze oplossing komt uit Japan. Alle elektrische auto’s van ­Japanse automerken kunnen zowel op- als ontladen. Voor Europese automerken geldt dat (nog) niet: de Renault Zoë is vooralsnog de enige Europese e-auto die dit kan. Ook Tesla-accu’s kunnen alleen opladen en zijn dus ongeschikt voor V2G.

Het is daarom de vraag of het veel zin heeft de V2G-laadpalen nu al te plaatsen en of de 5 miljoen euro subsidie dus goed wordt besteed. Alle typen elektrische auto’s kunnen opladen aan de V2G-palen, maar daarvoor kunnen gemeenten net zo goed gewone laadpalen neerzetten. Die zijn goedkoper. Volgens Robin Berg van V2G-­pionier Lomboxnet hebben de meeste Europese autofabrikanten inmiddels plannen om hun elektrische modellen ­geschikt te maken voor V2G. De laadpalen die de 21 gemeenten laten neerzetten kunnen ongeveer tien jaar mee.