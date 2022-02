Subsidie voor coronazorgbanen stopgezet na signalen van miljoenenfraude

Een oudere die in quarantaine zit omdat ze wellicht in contact is geweest met een coronapatient krijgt fysiotherapie. Beeld Marcel van den Bergh

Of daadwerkelijk sprake is van misbruik of fraude, is nu onderwerp van onderzoek. Dit schrijft minister Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer. Coronabanen zijn tijdelijke banen in ondersteunende functies in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om gastvrouw of gastheer, zorgassistent, zorgbuddy of welzijnsassistent. De functie geldt voor minimaal 20 uur per week en betaalt 120 procent van het minimumloon. De subsidie is ingesteld om zorgverleners tijdens de pandemie te ontlasten.

Vorig jaar is voor bijna 84 miljoen euro subsidie uitbetaald aan 513 zorginstellingen voor 7.342 coronabanen. Met de subsidie kunnen de volledige loonkosten van de ‘coronabanen’ worden betaald. De mogelijke fraude van elf miljoen euro is 12,5 procent van de totale subsidiepot.

Zorginstellingen schieten kosten voor

Zorginstellingen die nu zorgbanen hebben, moesten de kosten in januari al voorschieten in afwachting van de nieuwe regeling. Omdat de regering de regeling voorlopig opschort, zullen zij de kosten moeten blijven voorschieten of een eind maken aan de banen.

Helder stond op het punt de subsidieregeling Coronabanen in de zorg, Cozo, voor de eerste helft van dit jaar vast te stellen, maar wacht daar nu mee. Ze wil eerst weten hoe de mogelijke fraude plaatsvindt, hoe groot die is en wat eraan kan worden gedaan.

De Arbeidsinspectie onderzoekt met het Openbaar Ministerie fraudemeldingen die in december binnenkwamen via banken. Die hadden ongebruikelijke transacties geconstateerd. ‘Hieruit blijkt’, zo staat in een bericht van de Arbeidsinspectie dat Helder naar de Kamer stuurt, ‘vooralsnog dat 25 zorgondernemingen in totaal 2,9 miljoen euro subsidiegeld hebben overgeboekt naar een Nederlandse onderneming, die dit vervolgens naar een Nederlandse onderneming met buitenlandse bankrekening heeft overgeboekt.’

Vanuit die buitenlandse onderneming gaan kleine bedragen naar Nederlandse bankrekeningen op naam van natuurlijke personen met een buitenlandse nationaliteit/naam teruggeboekt. ‘Dit is een zeer opvallende geldstroom', aldus de Arbeidsinspectie, die fraude vermoed.

Op basis van globaal verder onderzoek heeft de Arbeidsinspectie nog zeven zorgbedrijven in het vizier gekregen, bij wie dezelfde soort geldstromen werden geconstateerd. In totaal zou het schadebedrag aan fraude daarmee oplopen tot 11 miljoen euro.