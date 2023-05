Stuwmeer Suriname vergiftigd met cyanide, woede richt zich op illegale goudmijnen

Goudzoekers in Suriname maken met hogedrukspuiten de grond los waar mogelijk goud in zit. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij recent onderzoek is gebleken dat watermonsters uit het stuwmeer 1.600 keer zoveel cyanide bevatten als de internationale norm voor drinkwater toestaat, zo maakte de minister van Milieu, Marciano Dasai, vorige week bekend. Aanleiding voor het wateronderzoek waren berichten over mysterieuze vissensterfte in het grootste meer van Suriname, een goede twee uur rijden van de hoofdstad Paramaribo.

Ook meldden omwonenden de afgelopen weken een groenige verkleuring van het wateroppervlak en repten ze over kinderen die onwel zouden zijn geworden nadat ze hadden gespeeld aan de oevers, en over mensen die een brandend gevoel in hun armen of benen kregen na het zwemmen.

Het gif zou in het water terecht zijn gekomen door een bootongeluk waarbij vijftien zakken zogenoemde ijzercyanide van het Chinese merk Jin Chan overboord sloegen. Deze vorm van cyanide, een verbinding van koolstof en stikstof, is op zichzelf niet giftig, maar wordt dat wel bij blootstelling aan zonlicht. En zonlicht is in Suriname ruimschoots voorhanden.

Drinkwatervoorziening

De zorgen om het verontreinigde water blijven niet beperkt tot de bewoners van de dorpen aan de oevers, omdat verschillende rivieren vanuit het Brokopondomeer naar het dichtbevolkte kustgebied stromen. Ook is het stuwmeer belangrijk voor de Surinaamse drinkwatervoorziening. Lokale overheden hebben verschillende waterpompen van het Surinaamse waterleidingbedrijf die water uit het meer pompen, stilgelegd.

De directeur van datzelfde waterleidingbedrijf, Clifton Lienga, heeft maandagavond lokale tijd in een interview gezegd dat er ondanks herhaaldelijk testen nog geen cyanide in het leidingwater is aangetroffen en dat het tot nader order veilig is om te drinken.

Toch vertrouwen veel Surinamers de situatie niet en halen ze in lokale media woedend uit naar de regering van president Santokhi (VHP) en vicepresident Ronnie Brunswijk (Abop), die in hun ogen wegkijkt van het al jaren bekende probleem dat er in de kleinschalige mijnbouwsector illegaal met giftige stoffen wordt gewerkt. Een onderzoeksinstituut probeerde in 2020 in opdracht van de huidige regering al een beeld te krijgen van het gebruik van cyanide, maar de resultaten van dat onderzoek zijn nooit publiekelijk bekendgemaakt.

Officieel mogen alleen de twee grootschalige goudbedrijven in Suriname, Newmont en Iamgold, bij de winning van goud gebruikmaken van cyanide zolang ze werken volgens de internationale regels en protocollen.

Illegale activiteiten

Maar het voor 93 procent met dichte jungle begroeide land, waar illegale activiteiten gemakkelijk verborgen blijven, kent een welig tierende kleinschalige mijnbouwsector, waarin naar schatting 100 duizend mensen werken, veelal buitenlanders uit buurland Brazilië, maar ook veel Chinezen die hun geluk komen beproeven. Surinaamse politici van alle partijen verdienen geld aan het bezit van zogenoemde ‘goudconcessies’ en belasting wordt er in deze ‘kleingoudsector’ nauwelijks betaald.

Cyanide is niet de enige voor mens en natuur schadelijke stof waarvan de mijnbouwers in de jungle gebruikmaken. Kwik is al jaren een bekender probleem, waarnaar milieuorganisaties veel onderzoek hebben gedaan. Maar de politiek leek het gebruik ervan oogluikend toe te staan, tot eind vorige week de regering vanwege alle commotie aankondigde dat zowel het gebruik van cyanide als dat van kwik per ommegaande moet stoppen. Voor het beantwoorden van de vraag hoe zo’n verbod diep in de jungle moet worden gehandhaafd, wil de regering een speciale werkgroep oprichten.