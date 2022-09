Studieschulden lopen stevig op, 300 duizend mensen moeten meer dan 30.000 euro terugbetalen

Introductieweek voor studenten in Utrecht. De huidige lichting begint nog onder het leenstelsel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De grootste studieschuld (gemiddeld 20.300 euro) hebben mensen tussen de 25 en 30 jaar. Zij zijn vaak al klaar met studeren en bezig hun schulden af te lossen die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd.

Bijna 300 duizend mensen hebben een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 180 duizend meer dan in 2015, toen het leenstelsel voor studenten werd ingevoerd. Meer dan 100 duizend mensen moeten minstens 50 duizend euro terugbetalen, 1,4 duizend van hen hebben zelfs meer dan een ton schuld. Voor de meeste mensen is de studieschuld overigens lager dan 10 duizend euro: 8 procent hoeft zelfs minder dan 500 euro terug te betalen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen denkt in de groep met de grootste schulden de ‘uitloop’ van het leenstelsel terug te zien. ‘Het idee van het leenstelsel was dat je geld ging lenen en snel afstudeerde om een grote schuld te voorkomen. Ik kan me voorstellen dat er wat langstudeerders zijn die je nu boven in de statistieken terugziet.’

Sinds de invoering van het leenstelsel is de gemiddelde studieschuld met 3.500 euro gestegen, aldus het CBS. Het kabinet wil volgend jaar af van dat stelsel, de basisbeurs keert dan terug. Om studenten te compenseren die zich onder het leenstelsel in de schulden hebben gestoken, denkt Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) aan een bedrag van 1.400 euro per student. Daartoe trekt het kabinet 1 miljard euro uit. De Raad van State toonde zich deze week kritisch over dat plan en voorziet dat er, vanwege de stijgende inflatie, meer geld nodig is.

Studentenvakbond LSVb noemde een eerder genoemde compensatie (van toen nog 1.000 euro per student) ondermaats. ‘Als je bedenkt dat veel studenten 30- tot 40 duizend euro studieschuld hebben, stelt een korting van 1.000 euro niets voor’, zei toenmalig LSVb-voorzitter Ama Boahene. Uit protest verzamelden boze studenten zich begin dit jaar op de Dam. Ze eisen volledige compensatie van hun studieschuld.

Volgens Esther Peeren, hoogleraar Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de leenstelselgeneratie het zwaarder gehad dan generaties ervoor en erna. Het kabinet heeft het leenstelsel in 2015 gebracht als een ‘studievoorschot’, veel studenten wisten niet of onvoldoende wat de gevolgen waren van hun opgebouwde schulden. Dijkgraaf noemt het ‘wrang’ dat studenten tussen 2015 en 2023 geen beroep op de basisbeurs konden doen.

De herinvoering van de basisbeurs moet ertoe leiden dat studenten ‘minder geldzorgen’ hebben, liet hij eerder weten. ‘Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding.’

Met de basisbeurs moet de studieschuld voor studenten minder hoog oplopen. Ook kunnen meer studenten een aanvullende beurs aanvragen. Deze wordt omgezet van een lening naar een gift als iemand binnen tien jaar zijn diploma behaalt, aldus Dijkgraaf.