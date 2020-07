Studie en flexwerk mede-oorzaken van lager geboortecijfer

Volgens het CBS is het groeiend aantal vrouwen met flexwerk één van de oorzaken van het dalende geboortecijfer. Beeld ANP

Het geboortecijfer loopt al langere tijd terug. In 2010 werden er in Nederland 184.000 kinderen geboren, in 2018 waren dat er 169.000 – een daling van zo’n 8 procent. In dezelfde periode daalde ook het gemiddelde aantal kinderen per vrouw van 1,8 naar 1,6. Dat is het laagste aantal sinds 1997.

De verklaring voor deze daling van de vruchtbaarheid werd in eerste instantie gezocht in economische ontwikkelingen. Tijdens en vlak na een economische recessie worden doorgaans minder kinderen geboren dan in tijden van hoogconjunctuur. De Nederlandse economie bevond zich in 2018 echter alweer een aantal jaren in een gunstige positie, dus de economische conjunctuur kan de recente daling in de vruchtbaarheid niet verklaren.

Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat het groeiend aantal vrouwen met flexwerk één van de oorzaken is van het dalende geboortecijfer. De financiële onzekerheid die een flexibele baan met zich meebrengt, zou er toe leiden dat vrouwen minder snel aan kinderen beginnen. Een andere oorzaak is dat meer vrouwen zijn gaan studeren, en dat zij tijdens hun studie (nog) geen kinderen willen krijgen.

Het totale effect van deze twee ontwikkelingen op de vruchtbaarheid van Nederlandse vrouwen is echter klein, aldus het CBS. Bovendien lijkt het vooral om een uitsteleffect te gaan.