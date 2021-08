Studentenverenigingen ongekend populair door corona: ‘We moesten 1.100 mensen teleurstellen’

Studenten in Nijmegen doen een wedstrijd spijkerpoepen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Na vorig jaar weet hij dat de kans klein is, maar dat weerhoudt de 20-jarige student Daan Douwsma er niet van om voor de derde dag op rij naar het oude, vervallen fabriekspand op het Suikerunieterrein in Groningen te komen en zich in te schrijven bij Albertus Magnus. Samen met honderden andere jongens en meisjes urenlang in de rij staan in de hoop bij de honderd gelukkigen te horen die dagelijks worden ingeloot? Dat heeft hij er best voor over.

Uitverkoren

Daans vrienden en huisgenoten zitten al bij de Groningse vereniging. Hij kent de verhalen en hij gaat weleens mee. ‘Dan kom je erachter dat het eigenlijk het mooiste is wat er is.’ Maar op deze regenachtige woensdagmiddag behoort Daan niet tot de uitverkorenen. En dus zal hij morgen weer naar de oude fabriekshal komen voor een laatste kans op een plekje.

Een van de vijfhonderd plekken bemachtigen blijkt knap lastig in een jaar waarin er meer inschrijvingen zijn dan ooit. ‘Niet schrikken’, zegt Ruben van Rossem, vice-preses bij Albertus. ‘We hadden dit jaar 1.632 aanmeldingen.’ Bijna duizend meer dan in 2019.

Ook buiten Groningen is het een gekkenhuis. Het Leidse Augustinus kreeg bijna twaalfhonderd inschrijvingen binnen, vierhonderd meer dan in 2020. Bij conculega Quintus ontstonden bizarre taferelen in de rij. ‘Mensen zaten om 8 uur ’s ochtends al met campingstoeltjes voor de deur', vertelt een woordvoerder van de vereniging.

Bij het Utrechtse Veritas waren mensen er nog vroeger bij. Wanhopige studenten zouden al vanaf 3 uur ’s nachts in de rij hebben gestaan om een van de 450 beschikbare plekken te bemachtigen dit jaar.

De toegenomen belangstelling is opvallend, omdat de studentenverenigingen al anderhalf jaar last hebben van de coronamaatregelen. Veel evenementen werden afgelast. Bij de anderhalvemeterborrels die wel doorgaan, moeten de leden verplicht zitten. Niet het wilde feestgedruis waar de eerstejaars op hoopten dus. Al wisten zij elkaar – in het geheim, maar ook regelmatig en plein public – nog regelmatig te vinden het afgelopen jaar. Zo zorgde een legaal feest in juli nog voor een piek in het aantal coronabesmettingen bij Augustinus in Leiden.

Gezelligheid in coronatijd

Niet alleen bij gezelligheidsverenigingen is het druk. Studentensportverenigingen halen eveneens ongekend veel inschrijvingen binnen en de woningnood onder studenten is al jaren hoog. Niet gek nu er steeds meer studenten bijkomen, zegt Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. Alleen de universiteiten verwachten aankomend jaar al 344 duizend nieuwe studenten. Bijna vijftienduizend meer dan in 2020.

Volgens de studentenverenigingen zelf is er echter meer aan de hand. ‘Jongeren hebben door corona weinig kunnen beleven en willen dat graag inhalen bij een vereniging’, zegt Stephanie Bálint van Unitas in Utrecht. Wessel Giezen, rector van het Groningse Vindicat, sluit zich daarbij aan. Gezelligheid is volgens Giezen ook in coronatijd nog bij een studentenvereniging te vinden. ‘Er mag vrij weinig nu, maar met een jaarclub heb je er al meteen een grote groep vrienden bij.’ Bovendien woont 90 procent van de Vindicat-leden in een verenigingshuis met andere leden. ‘Zo bouwen de nieuwe studenten toch snel een netwerk op.’

Studenten spelen spelletjes in het Konenburgerpark in Nijmegen tijdens de introductieweek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Socioloog Danielle Jansen, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt dat jongeren het belang van sociaal contact nog meer zijn gaan inzien door corona. ‘Het kan voor studenten door de geldende maatregelen lastig zijn om een netwerk op te bouwen in een nieuwe stad. Een studentenvereniging geeft ze nu de meeste garantie op levendigheid en sociaal contact.’

Afwijzing

De vele aanmeldingen zijn niet alleen maar goed nieuws. ‘We zijn blij dat de belangstelling voor Albertus hoog is onder studenten’, zegt vice-preses Van Rossem. ‘Maar we moeten door de vele aanmeldingen ook elfhonderd mensen teleurstellen.’ Dat is niet alleen jammer voor de studenten die werden uitgeloot. ‘Onze huidige leden balen dat hun huisgenoten, familieleden of vrienden er niet bij zitten dit jaar.’

Om de aantallen te beperken stellen de verenigingen nieuwe eisen. ‘Studenten moesten dit jaar voor het eerst een motivatiebrief schrijven en een filmpje maken’, vertelt Vindicat-rector Giezen. Ook de leeftijdsgrens werd opgeschroefd naar 18 jaar. Toch kwamen er ruim achthonderd inschrijvingen binnen, waardoor het studentencorps driehonderd mensen moest uitloten.

Sociale aansluiting

Voor wie wel een plekje heeft bemachtigd bij een vereniging blijft het vooralsnog gissen hoe het eerste jaar eruit zal zien. De verenigingen hopen dat er vanaf november meer mogelijk is. ‘Een jaar als het afgelopen jaar gun je de nieuwe leden echt niet’, zegt een woordvoerder van Quintus. ‘Toch horen we dat mensen blij zijn dat ze lid zijn geworden in 2020, omdat ze sociale aansluiting vonden. Anders hadden ze het studiejaar eenzaam op een studentenkamer doorgebracht.’

Na een vierde dag in de rij staan op het Suikerunieterrein staat Daans naam opnieuw niet op de lijst met uitverkorenen. Eenzaam op een studentenkamer zitten is in de tussentijd niet nodig. ‘Ik voetbal in een vriendenteam en kan gelukkig altijd nog meefeesten als introducé.’ Al was bier drinken met een eigen jaarclub wel het leukst geweest. Volgend jaar kan hij het weer proberen, net als zijn elfhonderd lotgenoten.