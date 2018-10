Studentencorps Vindicat blijft op de strafbank: geen financiële steun

Studentenvereniging Vindicat atque Polit is er niet in geslaagd tot een cultuuromslag te komen. Daarom krijgen bestuursleden van het Groningse studentencorps dit collegejaar geen financiële ondersteuning. Ook zijn leden niet welkom bij officiële gelegenheden, zoals de opening van het academisch jaar.

Studentenvereniging Vindicat in Groningen. Foto anp

Dat besluit nemen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Aanleiding is een uiterst kritisch advies van een accreditatiecommissie, die moest toezien op een cultuuromslag binnen de tweehonderd jaar oude vereniging, die geplaagd werd door een reeks incidenten. Op vier van de vijf punten waarop beterschap nodig was kreeg Vindicat een onvoldoende.

Volgens de commissie onder leiding van Martin Sitalsing ontbreekt bij Vindicat het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik te beteugelen. Incidenten worden tegen eerdere afspraken in bovendien nog steeds in beslotenheid afgedaan met een intern rechtssysteem.

Leden voelen zich onveilig

Uit interne enquêtes blijkt dat een aanzienlijk deel van de leden zich onveilig voelt. 'Tijdens de introductieperiode was nog steeds sprake van intimiderend, vernederend en vrouwonvriendelijk gedrag', aldus Sitalsing.

‘Het is teleurstellend dat we te weinig hebben gemerkt van een cultuurverandering en dit besluit moeten nemen, maar wij zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het studentenleven’, aldus rector magnificus Elmer Sterken van de RUG.

Het bestuur van Vindicat laat in een reactie weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn en het gevoel te hebben ‘onevenredig gestraft’ te worden. ‘Na de afgelopen tumultueuze jaren heeft Vindicat anderhalf jaar geleden een nieuwe koers ingezet. Een cultuurverandering is op gang gekomen die zijn vruchten afwerpt. Vindicat had goede hoop dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de nieuwe ingeslagen weg en concrete verbeteringen hadden beloond met een accreditatie.’

Vindicat kwam in het najaar van 2016 in opspraak, toen uitkwam dat een ouderejaars tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid was gaan staan. De dader werd voor het incident veroordeeld tot een dag gevangenisstraf en een maximale werkstraf van 240 uur.

Nieuwe gedragscode

Aanvankelijk pleitten de universiteit, de hogeschool en de gemeente Groningen voor afschaf van de ontgroeningstraditie. Uiteindelijk kwam er een nieuwe gedragscode voor de introductieperiode. Ook werd Vindicat gedwongen tot een ‘zelfevaluatie’ om tot een ‘cultuurverandering’ te komen. Vorig jaar kreeg de vereniging onder strikte voorwaarden een voorlopige accreditatie.

Dit voorjaar bleek dat Vindicat opnieuw een geweldsincident verzwegen had voor de universiteit. Daarop werden als straf de beurzen voor Vindicat-bestuursleden – zoals ook student-bestuurders van andere universitaire clubs en verenigingen die krijgen – ingetrokken.

Vindicat mag volgend collegejaar opnieuw aanspraak maken op een accreditatie. ‘Vanzelfsprekend zullen wij de cultuurverandering voortzetten’, aldus de vereniging. Studentenvoetbalvereniging The Knickerbockers kreeg maandag wel goedkeuring van de onderwijsinstellingen.