Studenten wijzen financieel kwetsbare ouderen de digitale weg in de bieb in Amsterdam Zuidoost

Stephany Nassy (links) en Julian Wiggers bij het financieel spreekuur in de bibliotheek in Amsterdam-­Zuidoost. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ze hoeft slechts een blik op de brief te werpen om te weten wat er mis is. ‘U hebt uw e-mailadres verkeerd ingevuld’, zegt Stephany Nassy (29). ‘Een mailadres eindigt op .com of .nl, maar het kan niet op beide tegelijk eindigen’, legt de studente geduldig uit. Aan de andere kant van de tafel kijken Wilmar Happy Sitompul (79) en Shirly Irene Wash (78) elkaar schuldbewust aan. Het Indonesische echtpaar kwam er niet uit bij het aanvragen van een ­DigiD en nu weten ze waarom. Gelukkig hebben Nassy en haar medestudent Julian Wiggers (21) alle tijd om met ze mee te kijken tijdens het financieel spreekuur in de bibliotheek in Amsterdam Zuidoost.

De spreekuren van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar er in totaal vier van zijn in Amsterdam, voorzien in een behoefte, blijkt uit het rapport Met te weinig genoegen nemen van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, dat donderdag verscheen. Een deel van de Nederlandse ouderen laat finan­ciële regelingen die voor hen zijn bedoeld links liggen, onder meer uit wantrouwen tegenover de overheid. Ook weten ze vaak niet dat de voorzieningen er zijn en hoe je ze aanvraagt, of ze willen er uit zuinigheid geen gebruik van maken. Sommige ouderen leven hierdoor onnodig onder het sociaal minimum, stelt de ombudsman.

Struikelblok taal

Ingewikkeld taalgebruik in overheidscommunicatie en op de aanvraagformulieren blijkt een struikelblok, met name voor laaggeletterden of ouderen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. ‘Sommige mensen krijgen het al benauwd bij het zien van een blauwe envelop’, zegt HvA-­docent en fiscalist Daniëlle de Langen (50) ‘Daarom worden onze spreekuren voor de belastingaangifte ook zo goed bezocht.’

De studenten herkennen het. ‘Laatst kwam hier iemand die na een huurverhoging opnieuw huurtoeslag moest aanvragen’, vertelt Wiggers. ‘Ik heb hem geholpen bij het invullen van een formulier, maar het was zo onduidelijk. Uiteindelijk bleek dat ik het ook in eerste instantie fout had gedaan.’

In de praktijk kan een klein foutje er al voor zorgen dat iemand maar de helft van zijn pensioen krijgt uitbetaald, zegt de Langen. ‘Je moet alert genoeg zijn om dat op te merken, maar een hoop ouderen zien het gewoonweg niet’.

Te laag pensioenbedrag

Het overkwam onlangs een 67-jarige bezoeker aan het spreekuur, die vandaag bezwaar wil maken tegen een boete. De man wil om privacyredenen niet met zijn naam in de krant. Hij is beboet wegens drinken in het openbaar, terwijl hij voor zijn eigen garagebox zat. Bezwaar maken heeft volgens de studenten geen zin. ‘Je wordt opgelicht in dit land’, zegt de man er zelf over. ‘Zo zie ik het althans.’

Als de man weg is, vertelt Nassy dat hij en zijn vrouw een aantal weken geleden ook bij het spreekuur aanklopten. ‘Hij zou met pensioen gaan, maar zijn werkgever had niet alle premies aan het pensioenfonds betaald. Daardoor was het pensioenbedrag veel te laag. Ik heb hem toen geholpen om de juiste formulieren in te vullen. Gelukkig vroeg hij op tijd om hulp en had hij al zijn loonstrookjes bewaard.’

De overheid zou financieel kwets­bare ouderen actiever moeten benaderen, luidt de aanbeveling van de Ombudsman. Dit kan bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, maar ook gericht: zodra mensen de pensioen­gerechtigde leeftijd bereiken of als uit gegevens van de overheid blijkt dat ze recht hebben op steun.

Gebrekkige digitale vaardigheden

Bij het echtpaar Sitompul-Wash heeft het gewerkt. Zij waren vandaag niet voor het eerst bij het spreekuur. Hoewel meneer Sitompul jarenlang bij ABN Amro werkte, lukt het hem vanwege de taalbarrière en zijn gebrekkige digitale vaardigheden niet altijd om zelf zijn financiën te doen. Daarom gaan ze naar het spreekuur. ‘En omdat zij zo’n prettig meisje is’, zegt mevrouw Wash, wijzend naar Nassy.

‘Als je ouderen helpt, heb je geduld nodig’, concluderen de studenten. Dat blijkt als Nassy na een halfuur eindelijk het formulier voor de aanvraag van een DigiD heeft ingevuld.

‘Hé’, zegt Nassy opeens, ‘dit komt me bekend voor. Volgens mij hebben we de vorige keer dat u hier was al een ­DigiD voor u aangevraagd. Kunt u even naar huis gaan om te kijken of u een brief hebt binnengekregen? U woont vlakbij en ik zit hier nog anderhalf uur.’ Mevrouw Wash schudt haar hoofd. ‘Dat gaat niet. We zijn twee oudjes, we zijn langzaam.’