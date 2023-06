Studenten vissen achter het net bij compensatieregeling gestegen energiekosten

Studenten komen door de strenge voorwaarden nauwelijks in aanmerking voor compensatie van de gestegen energiekosten. Beeld Marcel van den Bergh

Het kabinet maakte het budget vorig jaar vrij als tegemoetkoming voor studenten, nadat was bepaald dat zij waren uitgesloten van de landelijke energietoeslag van 1.300 euro. Via de individuele bijzondere bijstand, aanvankelijk bedoeld voor minima die extra kosten maken voor zaken als de aanschaf van een bril of een verhuizing, kunnen studenten tot 1 juli van dit jaar alsnog hun gestegen energiekosten compenseren. Het kabinet heeft hiervoor 35 miljoen euro verdeeld over de studentensteden.

Alleen blijkt nu dat het geld nauwelijks bij studenten belandt, omdat zij in de meeste gevallen niet aan de strikte voorwaarden voldoen. Om aanspraak te maken op de regeling mogen studenten een maximumpercentage (wisselend per stad) van het sociale minimum verdienen, waarbij ook hun lening bij DUO meetelt als inkomen. Ook moeten ze over een zelfstandige woonruimte met een eigen energiecontract beschikken.

In Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Wageningen kwamen enkele tientallen aanvragen binnen van studenten, maar een aanzienlijk deel daarvan is afgewezen. Studenten verdienden te veel of konden niet voldoende aantonen dat ze door de gestegen kosten in de financiële problemen waren gekomen.

Het beeld in Groningen wijkt iets af: daar kwamen ruim 600 aanvragen binnen, waarvan er vooralsnog 144 zijn gehonoreerd. Maastricht is met 622 aanvragen koploper en heeft ook de meeste toekenningen, omdat de stad heeft besloten ook buitenlandse studenten tot de regeling toe te laten. Van de 242 toekenningen zijn er 139 afkomstig van internationale studenten.

Krom

Studentenvakbonden zijn verbolgen over het feit dat het geld dat door het Rijk specifiek is vrijgemaakt voor studenten, in zeer beperkte mate bij de doelgroep is terechtgekomen. ‘Veel studenten zijn bijvoorbeeld de afgelopen maanden extra gaan werken om alle kosten te kunnen dekken, waardoor ze nu niet aan de voorwaarden van de regeling voldoen’, zegt Annemarie Herbschleb, voorzitter van de Groninger Studentenbond. ‘Dat voelt nogal krom.’

Yason Sinout, voorzitter van de Utrechtse studentenunie Vidius, wijst erop dat gemeenten vaak geen zicht hebben op hoe groot de groep studenten is die door de gestegen energiekosten in de problemen is gekomen. ‘Dat maakt het lastig om ze te bereiken’, zegt hij. ‘Studenten hebben bovendien door hun studie en een drukke bijbaan vaak geen tijd om uit te zoeken bij welke instanties ze kunnen aankloppen voor hulp.’

Zolang nog niet bekend is of studenten ook dit jaar uitgesloten blijven van de landelijke compensatieregeling, is het voor gemeenten lastig te bepalen wat er moet gebeuren met het geld dat overblijft uit de regeling voor individuele bijzondere bijstand. Groningen, Wageningen, Rotterdam en Amsterdam reserveren het budget voorlopig om studenten – ook na 1 juli – te compenseren voor de gestegen energiekosten.

De gemeente Utrecht heeft het overgebleven bedrag (circa 2 van de 2,6 miljoen euro) ter beschikking gesteld aan minima. ‘We helpen dan de Utrechters die in de meest kwetsbare situatie zitten’, zegt Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen. ‘Hun situatie is nu eenmaal anders: zij kunnen niet onbeperkt bijverdienen of lenen bij DUO.’

Rechtszaken

Om studenten tegemoet te komen, heeft de gemeente Utrecht eind vorige maand alsnog aan de eerste 258 studenten een energievergoeding van 1.800 euro uitgekeerd. Het gaat om studenten die een procedure hebben aangespannen.

Ook andere steden, waaronder Amsterdam, Wageningen en Tilburg, hebben besloten dat studenten aanspraak kunnen maken op de landelijke energietoeslag, nadat de rechter bepaalde dat zij als groep niet mogen worden uitgesloten. Maar door de strikte voorwaarden die hieraan zijn verbonden (vergelijkbaar met de regeling voor de individuele bijzondere bijstand) vangen zij vaak bot.

Annemarie Herbschleb van de Groninger Studentenbond zou graag zien dat de voorwaarden om als student in aanmerking te komen voor compensatie worden versoepeld, bijvoorbeeld door de lening bij DUO niet mee te laten tellen als inkomen. ‘Pas dan voelen we ons gehoord.’