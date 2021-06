Studenten van de Chinese campus in Boedapest lopen straks langs de ‘Oeigoerse Martelarenstraat’

Activisten houden een Tibetaanse vlag omhoog bij de 'Dalai Lamastraat' in Boedapest. Beeld Attila Kisbenedek / AFP

De Hongaarse hoofdstad Boedapest heeft een aantal straatnamen veranderd. Geen uniek verschijnsel in een land waar, zoals schrijver György Konrád eens schreef, ‘mensen naar de politiek kijken als naar het weer.’ Maar met deze straatbordjes is iets bijzonders aan de hand: ze verwijzen naar Chinese mensenrechtenschendingen. En staan pal naast de plek waar in 2024 een buitenlandse campus van de Chinese Fudan-universiteit moet komen.

Toekomstige studenten lopen straks over de Dalai Lamastraat, Vrij Hongkong-straat of de Oeigoerse Martelarenstraat naar hun colleges. ‘We hopen nog steeds dat de bouw niet doorgaat, maar als dat wel zo is, zullen ze het met deze straatbordjes moeten doen’, zei burgemeester Gergely Karácsony, die met het idee kwam. Zijn speelse provocatie is bedoeld als protest tegen de Chinese universiteit en vooral tegen de toenemende Chinese invloed in het Centraal-Europese land.

Oppositiepartijen

De straatnaambordjes leggen nog een ander, dieper conflict bloot in de Hongaarse politiek: dat tussen de oppositie-georiënteerde hoofdstad en de regering. En dan met name de tweestrijd tussen burgemeester Karácsony en premier Orbán. Dit voorjaar kondigde Karácsony aan dat hij bij de verkiezingen van 2022 het verbond van oppositiepartijen zal aanvoeren tegen Orbáns machtige partij Fidesz. Alsof de kosmopolitische Karácsony en nationalistische Orbán nog niet sterk genoeg verschillen, probeert de burgemeester van Boedapest zich bij elke gelegenheid nog sterker te afficheren als diens tegenpool.

De discussie over China leent zich daar uitstekend voor. In Boedapest zijn de inwoners allerminst blij dat de regering van Orbán ze een Chinese campus in de maag splitst. Dat terwijl zijn regering enkele jaren terug de liberale Central European University nog over de grens joeg. Ook de kosten van het project zijn een pijnpunt. Hongaarse onderzoeksjournalisten van het medium Direkt36 onthulden dat de campus 1,5 miljard euro gaat kosten, meer dan de regering aan hoger onderwijs besteedde in het gehele jaar 2019. Overigens is de afkeer van de Chinese universiteit geen puur hoofdstedelijk verschijnsel: ruim twee derde van de Hongaren ziet een campus van de Fudan-universiteit niet zitten, volgens de liberale denktank Republikon Institute.

Burgemeester Gergely Karacsony geeft een persconferentie over de nieuwe straatnamen. Beeld Attila Kisbenedek / AFP

China en Rusland

Dat Orbán ondanks het gebrek aan populariteit de campus doordrukt, heeft te maken met zijn geopolitieke koers. Hij zoekt steeds meer contact met China en Rusland, tegelijkertijd keert hij de EU zijn rug toe. De Hongaarse vaccinatiecampagne is een goed voorbeeld. Als eerste land in de EU werden Hongaren met het Russische Spoetnik V en het Chinese SinoVac geprikt. Door die extra vaccins verliep de vaccinatiecampagne overigens sneller dan in andere EU-landen.

De liefde is wederzijds. China zoekt gericht Centraal-Europese landen op om haar invloed te vergroten. Niet alleen via universiteiten en vaccins: China exploiteert mijnbouwgebieden in buurland Servië en financierde een snelweg in Montenegro.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2022 zullen oosterse invloeden een thema blijven in de Hongaarse politiek. Onlangs haalden pro-regeringsmedia hard uit naar Karácsony omdat hij nauwelijks de Engelse taal machtig is, in vergelijking met zijn opponent Orbán. Hij is van plan aan zijn Engels te werken, reageerde hij goedmoedig op de kritiek. ‘Maar niet aan mijn Russisch of Chinees.’