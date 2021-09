Studenten vaker op kamers, aantal internationale studenten nu alweer hoger dan vorig jaar

Een studentenhuis in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Studenten ondanks woningnood en corona toch vaker uit huis

Nederlandse studenten grepen hun kans toen er veel studentenkamers vrijkwamen in de grote steden vanwege corona, veel minder internationale studenten en expats dongen mee om de schaarse woonruimte. In 2020 is het aantal studenten dat uit huis ging flink toegenomen. Bijna 26 duizend studenten verhuisden vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad, een jaar eerder waren dat er 22,3 duizend.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Deels komt de toename doordat het aantal eerstejaarsstudenten steeg. In 2020 begonnen veel meer eindexamenkandidaten aan een studie: het slagingspercentage was ongekend hoog en een tussenjaar in het buitenland niet populair. Maar ook gerelateerd aan het aantal studenten was het aantal jongeren dat uit huis ging hoger dan een jaar eerder. In 2020 ging 18,6 procent van de thuiswonende studenten in een universiteitsstad wonen, in 2019 17,8 procent.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat dit percentage stijgt. Vooral in Amsterdam en Utrecht nam het aantal nieuwe uitwonende studenten flink toe, ruim 30 procent meer dan een jaar eerder. Het CBS vermoedt dat studenten makkelijker een woning konden vinden in 2020 doordat er vanwege corona minder internationale studenten en expats waren. ‘Nu neemt het aantal internationale studenten weer toe, het is dan ook maar de vraag hoe deze trend zich verder ontwikkelt’, aldus Tanja Traag, woordvoerder van het CBS. Studenten van wie het ouderlijk huis in de Randstad staat, zochten het vaakst een eigen plek, degenen die in Zeeland wonen het minst. Ook in de noordelijke en oostelijke provincies gaan universitaire studenten minder vaak op zichzelf wonen.

Aantal internationale studenten deze zomer weer op niveau van voor corona

Het zal dit jaar zal naar verwachting weer heel anders gaan op de studentenwoningmarkt. Het aantal internationale studenten van buiten de EU in Nederland is weer op het oude niveau, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op basis van het aantal aanvragen voor studievergunningen. Het aantal buitenlandse studenten van buiten de EU groeide jarenlang gestaag, totdat de pandemie uitbrak en reizen vrijwel niet mogelijk was.

Hoewel de pandemie nog niet ten einde is, weten de studenten Nederlandse universiteiten nu weer te vinden. Deden in heel 2020 maar 12.310 buitenlandse studenten van buiten de EU een studieaanvraag, dit jaar zijn het er al 15.110, alleen tot en met juli. Vrijwel alle aanvragen zijn gehonoreerd. De meeste studenten van buiten de EU komen dit jaar uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Zo’n 600 aanvragen zijn afkomstig van Britse studenten, zij moeten nu ook een verblijfsaanvraag doen als gevolg van de Brexit.

Voor veel van de internationale studenten zal het een uitdaging zijn om woonruimte te vinden. Al in 2018 werd er in Groningen een tentenkamp opgezet voor buitenlandse studenten zonder woning. Afgelopen najaar waren er minstens 22 duizend studentenwoonruimtes te weinig, berekende kenniscentrum Kences. De Universiteit Twente liet studenten dit jaar zelfs weten: heb je nog geen kamer, heroverweeg dan je studie.