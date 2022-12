Studenten stappen in vijf steden naar de rechter om energietoeslag te eisen

Drie studenten wonen in deze Rotterdamse woning uit 1930 met enkel glas; vanwege de hoge energieprijzen proberen ze zo min mogelijk gas te gebruiken. Beeld Arie Kievit

Door de vele woonvormen van studenten was het volgens het kabinet onmogelijk hen te laten meedelen in de eenmalige compensatieregeling van 1.300 euro per huishouden met een laag inkomen. Maar steeds meer studenten worden de dupe van de gestegen prijzen voor gas en elektra.

De laatste ontwikkeling is dat veel jongerenhuisvesters per 1 januari de servicekosten van de studenteneenheden verhogen om te voorkomen dat de bewoners aan het eind van de contracttermijn mogelijk een torenhoge eindafrekening wacht. Dat mag, mits verhuurders kunnen aantonen dat de kosten, bijvoorbeeld voor gas en elektra, daadwerkelijk gestegen zijn.

De vraag is alleen of studenten dat voorschot wel kunnen betalen. Voor studenten in panden van huisvester Duwo betekent het dat zij per maand gemiddeld 51 euro meer gaan betalen. Huisvester SSH voert een gemiddelde verhoging van 30 euro door. De bewoners van het oude Acta-gebouw, een studentencomplex in Amsterdam Nieuw-West, zijn in het nieuwe jaar zelfs 160 euro per maand extra kwijt aan hun woonlasten.

Terug naar hun ouders

Zorgwekkend, vindt Joram van Velzen, voorzitter van de LSVb. ‘Studenten zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomsten kwijt aan huur. Opeens 160 euro daarbovenop is ontzettend veel. We horen nu al vaak dat studenten meer moeten lenen of zelfs besluiten om terug te verhuizen naar hun ouders.’

Om studenten tegemoet te komen, stelde het kabinet op Prinsjesdag 35 miljoen euro beschikbaar voor studenten met ernstige financiële problemen. ‘Op die manier komt de tegemoetkoming terecht bij studenten die het daadwerkelijk nodig hebben’, zegt een woordvoerder van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ).

Het is aan de gemeenten om te beoordelen welke studenten daarvoor in aanmerking komen. Tien gemeenten reageerden daarop met een brandbrief, waarin ze schreven te weinig tijd, geld en mankracht te hebben om de aanvragen van de studenten te verwerken. SWZ zegt in een reactie ‘een vinger aan de pols te houden over de uitvoering en de zorgen die gemeenten hierover hebben’.

Druk op het Rijk

Tot dusver hebben meer dan duizend studenten zich bij de LSVb aangemeld voor de juridische strijd om de energietoeslag tegen hun gemeenten, maar Van Velzen hoopt niet dat het tot zoveel zittingen hoeft te komen. ‘Met de rechtszaken willen we vooral druk uitoefenen op het Rijk om een beleidsverandering door te voeren’, zegt hij. ‘Als je de keuze maakt om verantwoordelijkheid bij de gemeenten te leggen, moet je ook zorgen dat zij in staat zijn om de regeling uit te voeren.’

Het beleid verschilt per gemeente. Sommige gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam, sluiten iedereen uit die recht heeft op studiefinanciering. Andere gemeenten, zoals Arnhem, kennen studenten wel toeslag toe. In een aantal gemeenten hebben studenten wel recht op compensatie, maar alleen als ze een zelfstandige woning hebben en/of een energiecontract dat op hun eigen naam is afgesloten. Dat is onder meer in Enschede en Wageningen aan de orde.

Met de rechtszaken volgt de LSVb het voorbeeld van de student die in het voorjaar de gemeente Nijmegen voor de rechter sleepte. De rechter oordeelde dat de gemeente de student inderdaad onterecht uitsloot van energietoeslag. De LSVb trapt af met zaken tegen vijf gemeenten: Groningen, Leiden, Delft, Rotterdam en Vijfheerenlanden (een gemeente net ten zuiden van de stad Utrecht). De beroepschriften voor de zittingen liggen inmiddels klaar.