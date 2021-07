Studenten roken even de vrijheid, en dat is in de besmettingscijfers terug te zien. ‘Iedereen was zeiknat van het zweet. Het was simpelweg prachtig’

Lange rij voor de Club Maggy in Utrecht. Beeld Joris van Gennip

Onophoudelijk stroomde het bier uit de vaten en kolkten de hormonen in het rond op de Leidse studentenvereniging Augustinus, vorige week maandagnacht. Anderhalf jaar lang zaten ze noodgedwongen thuis en ineens mochten ze weer opdraven, in het krappe maar fraaie verenigingspand aan het Rapenburg. De opening van de feestweek, de ‘dies’, leverde orgiastische taferelen op. ‘Voor mijn gevoel heeft iedereen die avond iemand mee naar huis genomen’, blikt vijfdejaars student Lukas terug. Zijn achternaam heeft hij liever niet in de krant. ‘Het was niet normaal heet. Iedereen was zeik- en zeiknat van het zweet. Maar als je dronken genoeg bent, merk je dat niet. Het was simpelweg prachtig.’

Een week lang feesten zou voor hem niet zonder gevolgen blijven. Zaterdag testte hij positief op corona. Hij is niet de enige. Vrijwel alle studentenhuizen in Leiden, met name die van Augustinus, worden geteisterd door positieve coronatesten en moeten dus in quarantaine. Bij Lukas thuis waren er nog twee besmettingen. Een rondvraag langs Augustinushuizen op de Oude Vest (vier besmettingen), de tweede Binnenvestgracht (drie) en de Vrouwensteeg (drie) levert soortgelijke statistieken op. Een strandfeest in Scheveningen waar vier disputen van Augustinus op afkwamen, zorgde volgens een ingewijde alleen al bij die vereniging voor zo’n twintig positieve testen.

Overal in het land nemen de coronabesmettingen toe, maar nergens gaat het zo hard als in de studentensteden. In Leiden werden in de week tot 9 juli per 100 duizend inwoners 344 positieve testen geregistreerd, tegen een landelijk gemiddelde van 127. Ook in andere studentensteden is de situatie zorgelijk – Utrecht had in diezelfde week 416 positieve testen per 100 duizend inwoners, Groningen zelfs 556. Daar komt nog eens bij dat vermoedelijk lang niet alle besmettingen bekend zijn.

Eindfeest afgelast

Het bestuur van Augustinus besloot het eindfeest van de dies af te gelasten. ‘Ik heb er toch twee dagen van mogen proeven’, zegt Lukas. Maar misschien was het ook wel te mooi om waar te zijn: met de hele vereniging feesten, in een ongeventileerde ruimte.

Het kabinet besloot vrijdagavond halsoverkop het nachtleven tot 13 augustus weer op slot te draaien. Het is de vraag in hoeverre verenigingen zoals Augustinus en de studenten zelf, van wie het overgrote deel zich gewoon aan de regels heeft gehouden, dit te verwijten valt.

Uit gesprekken met studenten blijkt namelijk dat het toegangsbeleid allesbehalve waterdicht was. Allereerst heeft ‘dansen met Janssen’ hoogstwaarschijnlijk tot besmettingen geleid – een vaccinatie met Janssen leverde direct een QR-code op in plaats van pas twee weken later, wat veiliger is. Daarnaast lijkt het Testen voor Toegang niet altijd even efficiënt te zijn geweest. Zo konden Leidse studenten in Warmond een test af laten nemen. ‘Dat was zo’n sneltestpakketje, en het staafje ging eigenlijk amper mijn neus in’, zegt een eerstejaars Quintus-student die niet met haar naam in de krant wil. Niet alleen vinden er soms vals-positieve testen plaats, met QR-codes van negatieve testen kan ook gesjoemeld worden. Al eerder doken elders in het land verhalen op van pdf’jes die werden rondgestuurd.

Identiteitsbewijs

Op Augustinus lijkt daarbij niet altijd even goed gecontroleerd te zijn op identiteitsbewijzen, waarmee de contactgegevens op de QR-code gecheckt kunnen worden, vertellen studenten. Vervolgens was de negatieve test ook nog eens 40 uur geldig. In de tussentijd kan iemand allang weer besmettelijk blijken. De vereniging Quintus lijkt dat mechanisme nu in elk geval in het vizier te hebben. Vandaag stuurde ze een brief rond, waarin wordt verzocht de afspraak bij Testen voor Toegang op dezelfde dag te plannen als het bezoek aan de vereniging. Het bestuur van Augustinus wil niet inhoudelijk reageren.

Voor Lukas beginnen de dagen alleen op zijn kamer hem tegen te staan. Hij kijkt naar het EK voetbal en volgt het tennis op Wimbledon. Af en toe, als de anderen niet in de buurt zijn, gaat hij met zijn twee zieke huisgenoten even in de tuin zitten, voor frisse lucht. Hij heeft weinig energie. ‘Het contrast met vorige week kan niet groter. Elke dag feesten. Nu kan ik niks meer.’