Studenten over nieuwe basisbeurs: ‘Blijkbaar vindt de regering ons minder waard dan de vorige generatie’

Cato van Hoegee

Cato van Hoegee (21), Amsterdam, tweedejaars student bestuurskunde

‘Sinds ik op mijn 18de begon met studeren ben ik bezig met de vraag: hoe ga ik het allemaal betalen? Toen ik hoorde dat het leenstelsel zou worden afgeschaft, dacht ik: fijn, een basisbeurs! Dan ben ik eindelijk uit de stress. Maar toen ik vervolgens de bedragen zag, had ik haast het idee dat ik een bericht in De Speld las. Het is niet eens genoeg om collegegeld en boeken van te betalen. Waar is de regering dan mee bezig?

‘Ik heb twee bijbanen om rond te kunnen komen. Als ik om 11 uur ’s ochtends college heb, neem ik voor die tijd nog een bezorgdienst aan bij de zeepjeswinkel waarvoor ik werk.

‘Hoe meer ik hoor over schulden en de gevolgen daarvan, hoe enger ik het vind. Mijn totale studieschuld is 15 duizend euro. De compensatieregeling van 359 euro per studiejaar is een lachertje.

‘Als ik op het terras zit denk ik al snel: ik had nu ook die bezorgdienst kunnen pakken. Alles draait om geld, dat is niet leuk leven. Ik ben het heel erg zat.

‘Ik vind mijn studie eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik durf niet te wisselen. Als ik opnieuw begin, dan kost me dat weer veel extra geld. Ik wil graag een master doen, maar word al zenuwachtig bij de gedachte.’

Jonas Moormann. Beeld Elisa Maenhout

Jonas Moormann (17), 5 havo, Bennekom

‘Als ik klaar ben met de havo, ga ik vwo doen. Daarna wil ik rechten studeren, in Leiden of Amsterdam. Ik vind het mooi meegenomen dat ik een basisbeurs krijg. Van scholieren om me heen hoor ik dat ze het bedrag te laag vinden, maar waarom moet iedereen altijd maar geld toegeschoven krijgen? Het studeren wordt al behoorlijk gesubsidieerd. Het gevraagde collegegeld is niet wat het daadwerkelijk kost. Wees er blij mee, denk ik dan.

‘Ik wil straks sowieso maximaal lenen. Het is de goedkoopste lening die ik ooit zal krijgen. Dus als ik een deel kan investeren, in bijvoorbeeld een aandelenportefeuille, dan kan dat met een groei van 5 of 10 procent per jaar behoorlijk interessant zijn.

‘Ik houd er liever een iets luxere levensstijl op na, dus als mijn studie het toelaat, zal ik ook er ook bij gaan werken. Wat ik bedoel met een luxe levensstijl? Nou, ik wil dicht bij de universiteit op kamers wonen, zodat ik er met de fiets of lopend naartoe kan. En ik zal heus niet elke avond kreeft met kaviaar eten, maar elke dag kant-en-klaarpasta hoeft van mij ook weer niet.

‘Ik ken best wat scholieren die overwegen een tussenjaar te nemen, om de periode tot de terugkeer van de basisbeurs te overbruggen. Dat scheelt bijna 3.000 euro. Ik vind dat de school zo’n tussenjaar meer zou mogen stimuleren. Nu is er weinig aandacht voor.’

Luc Goos. Beeld Elisa Maenhout

Luc Goos, 21, Zevenbergen, derdejaars student communicatie

‘Volgend jaar is mijn laatste jaar van de studie die ik nu doe, dus ik ga de basisbeurs net niet meepakken. Hierna wil ik bestuurskunde studeren. Tegen die tijd hoop ik ook op kamers te gaan.

‘Dat ik nu nog thuis woon is een bewuste keuze. Het had me hartstikke leuk geleken om uit huis te gaan, maar dan zou ik alleen maar bezig zijn geweest met werken in plaats van normaal leven.

‘Laat ik vooropstellen dat ik heel erg blij ben dat het leenstelsel de prullenbak in gaat. Maar als je sec kijkt naar de bedragen, dan kom je lager uit dan bij de beurs van voor het leenstelsel. Tel daar nog tien jaar inflatie bij, en je kunt concluderen dat we er flink op achteruit zijn gegaan.

‘Blijkbaar vindt de regering ons in harde euro’s minder waard dan de generatie van tien jaar geleden. Beloften die zijn gedaan aan studenten die onder het leenstelsel vielen, zoals het niet registreren van studieschuld en investeringen in onderwijskwaliteit, zijn niet nagekomen. We komen er bekaaid vanaf.

‘Mijn ouders hebben me financieel kunnen helpen, dus ik heb het geluk gehad dat ik niet heb hoeven lenen. Maar als ik zo op kamers ga, dan zal ik het met een beurs van 255 euro per maand niet redden. In de meeste steden is dat de helft van de huur. Ik zal veel moeten werken naast mijn studie. Er wordt wel gezegd dat lenen een goede optie is, maar ik vind het fijner om zonder schuld af te studeren.’