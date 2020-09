Studenten komen in actie: ‘Als je beperkingen wil opleggen, moet je ook perspectief bieden’

Studenten volgen online les, in Tilburg. Muns: ‘We zijn geschrokken van de hoeveelheid online lessen.’ Beeld Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Waarom nu dit protest?

‘Voor de zomer hebben we met minister Van Engelshoven en premier Rutte gesproken over het huren van externe locaties, zoals stadsschouwburgen en buurtcentra, om fysieke colleges mogelijk te maken. Daar hebben ze toen positief op gereageerd. Maar nu zien we dat onvoldoende gebeuren. We zijn geschrokken van de hoeveelheid online lessen. We sluiten ons daarom aan bij het protest van een paar individuele studenten en roepen mensen op vrijdag naar het Museumplein te komen.’

Wat is het probleem van online colleges?

‘Het gaat niet zozeer over de hoorcolleges, waarbij je met honderd studenten op een kluitje zit. We begrijpen dat zoiets nu lastiger is. Wij hebben het over de werkgroepen. Daar neem je samen de stof door en discussieer je met elkaar. Het is een fundamenteel deel van het onderwijs om elkaar en de leerkracht in de ogen te kunnen kijken. En volgens ons is dat in de huidige situatie ook gewoon mogelijk.’

Waarom doen universiteiten en hogescholen het dan niet?

‘Het rooster zou ingewikkeld zijn, omdat klassen opgesplitst moeten worden en je dan meer docenten nodig hebt. Maar wij zeggen: als je andere locaties huurt, die nu toch leegstaan, dan hoef je de klassen niet op te splitsen en kun je best met dertig mensen samenkomen. De Radboud Universiteit geeft les in een theaterzaal. Een opleiding theologie geeft les in kerken. Dat soort initiatieven zouden we meer willen zien.’

Krijgen jullie veel klachten over dit onderwerp?

‘Ja, van zowel studenten als ouders. Zeker voor eerstejaars is dit een belangrijke periode in hun nieuwe leven. Sommigen krijgen alleen maar online hoorcolleges. Ze zeggen: betaal ik hiervoor collegegeld? Veel studenten raken hun motivatie kwijt als ze alleen online les krijgen. Wij hebben zorgen over het studentenwelzijn, over isolement. Maar ook over kansenongelijkheid: niet iedere student heeft een eigen kamer met een goede laptop en wifi-verbinding.’

Jullie kondigen een protest aan net nu de tweede besmettingsgolf aan kracht wint. Is dat een goed moment?

‘Wij hebben het protest al eerder gepland, maar dat is een goed punt. Ik denk dat wat wij nu vragen geen risico op extra besmettingen oplevert. Als je jongeren en studenten meer beperkingen wil opleggen, moet je ze ook perspectief bieden. Zeggen hoe de dingen wél kunnen, ze de ruimte geven. Als elke persconferentie alleen maar gaat over wat er niet mag, raak je het draagvlak kwijt.’

Tegelijkertijd zijn studenten oververtegenwoordigd in de besmettingscijfers. Is het wel een goed idee om ze meer te laten samenkomen?

‘Voor zover ik weet is er geen enkele uitbraak geweest bij hogescholen of universiteiten. Wij zeggen: je kunt studenten beter op een gecontroleerde manier laten samenkomen. Als je dat niet doet, komen ze toch alsnog bij elkaar.’

Heb je het gevoel dat de ernst van jullie standpunt voldoende doordringt?

‘Als dat zo was, hadden we dit protest niet hoeven organiseren. Tijdens de opening van het academisch jaar stond de minister van Onderwijs uitgebreid stil bij de gevolgen van corona voor het onderwijs. Ook de hogescholen en universiteiten spraken over grote problemen. Maar dat zijn woorden. Wij hebben het gevoel dat er te veel op korte termijn wordt gedacht. Het zou beter zijn om in te zien dat dit virus voorlopig niet weg is. En te bedenken hoe het hoger onderwijs toch voor een deel fysiek kan plaatsvinden.’