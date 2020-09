Studenten in het hoger onderwijs zijn online onderwijs zat

Studenten volgen online les in het zonnetje. Beeld Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Studenten in het hoger onderwijs waren op voorhand al sceptisch over de vele online colleges die universiteiten en hogere scholen aankondigden. Maar nu, slechts een maand na de opening van het studiejaar, zijn ze het echt zat. Steeds meer studenten raken hun motivatie kwijt en belanden in een isolement, zeggen de studentenbonden. En dan is de kwaliteit van het onderwijs ook nog eens tanende.

Omdat ze bij het kabinet en de onderwijsinstellingen onvoldoende gehoor vinden, gaan de studenten aanstaande vrijdag demonstreren op het Amsterdamse Museumplein. Die mededeling komt op een saillant moment, net nu de tweede coronagolf aan kracht wint en het kabinet nieuwe beperkingen aankondigt.

Het maakt hun punt niet minder valide, zegt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Lyle Muns. ‘Als je jongeren en studenten meer beperkingen wil opleggen, moet je ze ook perspectief bieden. Dan moet je zeggen hoe de dingen wél kunnen, ze de ruimte geven. Als elke persconferentie alleen maar gaat over wat er niet mag, raak je het draagvlak kwijt.’

Het probleem zit hem volgens de studenten niet bij de hoorcolleges, die via het scherm hoogstens wat saaier zijn. Het gaat om de werklessen, waarin opdrachten worden gemaakt, onderling wordt gediscussieerd en waarbij de docent makkelijk kan worden aangesproken. Een fundamenteel deel van het onderwijs, noemt de studentenbond het, waarbij het belangrijk is ‘elkaar en de leerkracht in de ogen te kunnen kijken’. Muns: ‘Volgens ons is dat, ondanks de maatschappelijke situatie, toch gewoon mogelijk.’

Zo zouden onderwijsinstellingen volgens de studenten meer externe locaties als theaters en buurthuizen kunnen huren om de studenten op veilige afstand bij elkaar te laten komen. ‘De Radboud Universiteit geeft les in een theaterzaal, een opleiding theologie geeft les in kerken. Dat soort initiatieven zouden we meer willen zien’, aldus Muns.

De vereniging van universiteiten (VSNU) zegt de hartenkreet van de studenten te herkennen. Maar universiteiten zouden nu al alles op alles zetten om fysiek onderwijs mogelijk te maken. De anderhalvemetermaatregel betekent dat gemiddeld nog zo’n 30 procent bezetting in de gebouwen mogelijk is. Daarnaast worden externe locaties gehuurd.

‘Geloof mij, er wordt keihard gewerkt’, zegt VSNU-woordvoerder Bart Pierik. ‘Maar de situatie is ontzettend complex, vooral ook voor de roosteraars.’ Een tentamen extern afnemen, valt volgens hem nog wel te regelen. ‘Daar kun je een vast moment voor prikken. Zoals de Universiteit Twente afgelopen week in voetbalstadion de Grolsch Veste. Maar juist bij kleine werkgroepen heb je niet zoveel aan een stadion of een concertzaal.’

Volgens de studenten wordt er te veel gekeken naar de korte termijn en te weinig rekening gehouden met het scenario dat het virus nog jarenlang een groot onderdeel van het leven zal zijn. Dat klopt niet, zeggen de universiteiten. Op de achtergrond zou hard worden gewerkt aan scenario’s voor de komende jaren.

De tragiek van de situatie, noemt VSNU-woordvoerder Pierik het. Studenten krijgen niet wat ze verdienen, universiteiten moeten zich in allerlei bochten wringen en docenten werken zich over de kop. Een samenvatting van deze tijd: ‘Iedereen moet harder lopen, maar niemand krijgt echt waarop hij had gehoopt.’