Studenten in de Centraal-Afrikaanse Republiek moeten verplicht Russisch leren

De Russische president Vladimir Poetin en de Centraal-Afrikaanse president Faustin-Archange Touadéra. Beeld Sergei Fadeichev/TASS

President Faustin-Archange Touadéra heeft besloten om de Russische taal in te voeren als verplicht vak op universiteiten. Volgens lokale media komt geen student onder de bestudering van het cyrillische schrift, verspringende klemtonen en zes naamvallen uit: Russisch wordt verplicht van het eerste jaar van een bacheloropleiding tot en met het laatste jaar van een master. Ter compensatie hoeven studenten geen Spaans meer te leren.

Touadéra is al langer op de Russische toer. Sinds 2017 is zijn leger in de strijd tegen rebellen afhankelijk van wapens en militairen uit Moskou. Op papier beperkt de Russische betrokkenheid zich tot 1.100 ‘militaire instructeurs’, maar er zijn naar schatting ook drieduizend strijders aanwezig van Wagner, een Russisch huurlingenleger dat nauwe banden heeft met het Kremlin. Bovendien is Touadéra’s nationale veiligheidsadviseur een voormalige agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Dankzij de steun uit Rusland heeft Touadéra’s leger de rebellen teruggedreven. Maar onderzoekers van de Verenigde Naties beschuldigen de Russische huurlingen van systematische mensenrechtenschendingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waaronder martelingen, verdwijningen en executies. Drie Russische journalisten die de activiteiten van Wagner in het Afrikaanse land onderzochten, werden er in 2018 doodgeschoten.

Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid bij Wagner, maar journalisten ontdekten dat het huurlingenleger geleid wordt door Jevgeni Prigozjin, iemand die zichzelf al twintig jaar voordoet als de huiscateraar van het Kremlin, maar ook aanschuift bij militaire onderhandelingen en trollenfabrieken leidt.

De invoering van de Russische taal is een bedankje van Touadéra aan zijn beschermheren in het Kremlin. Die zinnen op uitbreiding van hun invloed in Afrika, waar ze militaire steun steeds vaker inruilen tegen toegang tot grondstoffen, zoals diamanten, goud en uranium.

Met de eerste Rusland-Afrika top in Sotsji maakte Poetin twee jaar geleden duidelijk dat Moskou terug is in Afrika na het eerdere vertrek ten tijde van de Sovjet-Unie. Zij bouwde tijdens de dekolonisatie van Afrika nauwe banden op met Afrikaanse landen. Zo is het niet de eerste keer dat Russisch op het curriculum belandt in de Centraal-Afrikaanse Republiek: de taal werd er ook al gedoceerd tussen 1966 en 1979 onder de zelfverklaarde keizer Jean-Bédel Bokassa.

De regering moet wel op zoek naar docenten Russisch. Huidige taaldocenten in het land geven vooral Frans, Spaans en Chinees. Lokale media stellen dat de onderwijsminister in januari naar Moskou gaat om Russische taaldocenten naar de Centraal-Afrikaanse Republiek te halen.