Studenten hebben pech: geen gratis ov in laatste studieweek

Voor studenten in de regio Noord begint de zomer met een domper: hun studenten-ov waarmee ze gratis kunnen reizen is geldig tot 16 juli, maar ze moeten nog tot 21 juli naar school. ‘Ik vind het oneerlijk en niet logisch’, zegt mbo-student Michelle Leine (19). Daarom is ze een petitie begonnen, die al meer dan achtduizend keer is ondertekend.

Regio Noord omvat de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel, Noord-Holland en een groot deel van Flevoland. Studenten in deze regio reizen de laatste week van hun schooljaar niet gratis, maar met 40 procent korting. Leine: ‘Dit jaar is het regio Noord, maar volgend jaar kan het ook een andere regio zijn. Ik vind dat je de hele periode dat je op school zit gratis moet kunnen reizen.’

Leine woont in Naarden en reist dagelijks naar Amsterdam, waar ze eerstejaarsstudent is aan het Hout- en Meubileringscollege. ‘Een retourtje kost 6,80 euro, dus dat valt wel mee. Een klasgenoot uit Amerongen betaalt zo’n 17 euro per dag. En dan moet ik zelf maar één keer verplicht heen en weer. Examenleerlingen moeten die laatste week elke dag naar school.’

Leine stapte eerst naar haar opleidingsmanager. Daar was het probleem al bekend, maar er zou niks aan te doen zijn. ‘Als school alleen kunnen we dit niet oplossen, daarom probeer ik met de petitie alle kleinere scholen te verenigen.’

Herexamens

Zo’n 120 duizend studenten zijn mogelijk gedupeerd, weet voorzitter Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). ‘We ontvangen regelmatig klachten hierover. Het is bijzonder vervelend voor de studenten.’

Het gaat voornamelijk om mbo’ers, die sinds dit jaar ook als ze jonger zijn dan 18 jaar een studentenov-chipkaart krijgen. Volgens Van Engen verschilt het per onderwijsinstelling of studenten nog les hebben in de laatste week. Soms moeten ze in die periode herexamens doen of stage lopen. ‘Dan is het wel prettig als je nog op je stageadres kan komen.’

Een woordvoerder van DUO, de verstrekker van de ov-chipkaart, stelt dat de vakantieperiode al sinds 1994 is vastgelegd. ‘Sommige studenten hebben er last van aan het begin van de vakantie, anderen aan het einde. We vinden het erg vervelend voor de studenten, maar wij gaan hier niet over. Het ministerie onderhandelt met de vervoersbedrijven over de reisperiode.’

‘Dit is een afspraak die al heel lang staat tussen ov-bedrijven en het ministerie’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Studenten krijgen elf maanden per jaar een reisproduct en kunnen in de maand dat hun gratis ov niet bruikbaar is alsnog met korting reizen.’

Het is volgens hem niet te doen om de geldigheidsduur individueel aan te passen of ze de kosten te laten declareren. ‘Dan krijg je zo’n administratieve berg dat die kosten niet opwegen tegen wat het opbrengt.’

De woordvoerder benadrukt dat de vakantieperiodes verschuiven en studenten dus niet ieder jaar moeten betalen. ‘En in de praktijk gaat het meestal ook niet om een volledige lesweek. Het is vervelend voor studenten die ermee te maken hebben, maar aanpassen naar individuele behoeften is niet realistisch.’