Studenten Georgetown willen fonds voor herstelbetalingen nakomelingen van slaven

Archieffoto uit 2016 met daarop studenten en het Jezusbeeld voor de Freedom Hall, op de campus van Georgetown University, Washington. Beeld AP

‘Georgetown, gefinancierd met slavenhandel’. Dat was de titel van een stuk dat Georgetown-student Matthew Quallen in 2014 in studentenkrant The Hoya schreef. Wat bleek: de jezuïtische oprichters van de universiteit verkochten bijna twee eeuwen geleden 272 slaven om niet aan financiële schulden ten onder te gaan. Zonder die verkoop was het instituut er vandaag de dag waarschijnlijk niet geweest.

Georgetown University werd in korte tijd het centrum van het debat over hoe om te gaan met het slavernijverleden. De universiteit zette een speciale werkgroep op die zich hiermee bezighield, betuigde formeel spijt, richtte een herdenkplaats op en gaf twee gebouwen een nieuwe naam ter ere van de nakomelingen van de slaven. Herstelbetalingen leken echter geen optie.

Verplichte bijdrage

Met een tweederde meerderheid stemden de studenten donderdag alsnog voor het opzetten van een fonds voor financiële compensatie. Het idee is dat iedere student halfjaarlijks een verplichte bijdrage van 27,20 dollar betaalt, zodat er een jaarlijkse geldstroom van zo’n 400 duizend dollar ontstaat. Dat geld kan dan gestoken worden in liefdadigheidsprojecten in gemeenschappen waar de nakomelingen van de desbetreffende slaven wonen.

De tweedejaars student Eliza Unni Phillips deed onderzoek naar die gemeenschappen. ‘De gevolgen van de slavernij zijn nog steeds zo duidelijk’, zei ze tegen CNN. ‘Veel van de Afro-Amerikanen wiens voorouders tot slaaf zijn gemaakt, zijn nog steeds achtergesteld. Het is niet genoeg om sorry te zeggen.’

De studenten hopen ook een nationaal debat te ontketenen dat zich eindelijk vertaalt in acties. Al decennia wordt in de Amerikaanse politiek over herstelbetalingen gesproken, maar verder dan woorden kwam het nooit. Huidige sleutelfiguren van de Democraten lijken er positief tegenover te staan. Zo sprak senator Elizabeth Warren, Democratische presidentskandidaat voor 2020, openlijk haar steun uit voor herstelbetalingen.

Opdraaien

Maar tegengeluiden zijn er binnen de studentengemeenschap ook. Zo stellen sommigen dat het instituut van Georgetown, en niet de studenten, op zou moeten draaien voor gemaakte fouten uit het verleden. ‘Ik ben ook terughoudend over het toepassen van een morele standaard uit 2019 op de geschiedenis’, zei Hunter Estes, student Internationale Betrekkingen. ‘Als we constant onze excuses moeten aanbieden over zaken uit het verleden, blijven we aan de gang.’

‘Wat nu op de campus van Georgetown gebeurt, is een reflectie van een breder politiek klimaat’, zei Marcia Chatelair, hoogleraar Geschiedenis aan Georgetown, tegen het politieke nieuwsmedium Politico. ‘Ik denk dat mensen het serieus beginnen te nemen hoe acties rondom anti-racisme er concreet uit kunnen zien. Dat gaat dus niet alleen om aardig zijn en zeggen dat racisme slecht is. Het gaat om daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop besluiten en processen uit het verleden vormgeven aan het heden.’

Of het plan in Georgetown daadwerkelijk doorgaat, valt te bezien. De stemming van de studenten geldt als een niet-bindend advies aan de universiteit. Todd Olson, een bewindvoerder van de universiteit, liet weten blij te zijn ‘met de waardevolle inzichten van de studenten’.