Studenten gaan helpen bij uitgestelde zorg: ‘We lopen tot 140 duizend uitgestelde operaties achter’

Dat is het idee achter operatie schouder aan schouder, van het Amsterdam UMC. Studenten kunnen binnen verschillende afdelingen verpleegkundigen ondersteunen bij taken als het inbrengen van een infuus, klaarzetten van medicatie en het bieden van wondzorg. De verwachting is dat door deze ondersteuning verpleegkundigen minder worden belast dan dat momenteel het geval is.

Volgens initiatiefnemer Jaap Bonjer, hoofd van de chirurgen bij het Amsterdam UMC, zijn de studenten heel hard nodig. ‘We lopen nu landelijk zo een 130 tot 140 duizend uitgestelde operaties achter. De studenten kunnen een significante bijdrage leveren aan het inlopen van de achterstallige zorg.’

Na een jaar coronacrisis zijn verpleegkundigen overbelast, momenteel liggen er 794 patiënten op de intensive care. Door het hoge aantal besmettingen stelt een deel van de ziekenhuizen noodgedwongen hart-en kankeroperaties uit. Reguliere zorg is door de coronadrukte in ziekenhuizen voor een groot deel afgeschaald, alleen spoedoperaties vinden nog hun doorgang. Artsen worden van andere afdelingen afgehaald om ic-verpleegkundigen te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Avondklok

Studenten kunnen tijdens de wachttijd op de coschappen, waar ze nu door de coronacrisis extra lang op aan het wachten zijn, het project uitvoeren. ‘Als er minder zorg wordt verleend, dan zijn er ook minder opleidingsmomenten voor medisch specialisten in opleiding. In Nederland hebben een vijftigtal artsen in opleiding tot chirurg verlenging aangevraagd’, vertelt Bonjer.

Het project moet geen exclusief Amsterdamse aangelegenheid worden. ‘We hebben het breed gedeeld en studenten kunnen ook ingezet worden door de gehele provincie.’ Bonjer ziet ook een klein voordeel van de coronacrisis. ‘Als gevolg van de avondklok komen er minder mensen met ongelukken in het ziekenhuis terecht.’