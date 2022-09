Studenten bestrijden onveilige seksuele cultuur met workshops

Eerstejaarsstudenten in Nijmegen tijdens de introductieweek. De mensen op de foto komen niet voor in het verhaal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Stel: je hebt een leuke tinderdate en de avond loopt op zijn eind. Jij zou wel seks willen hebben, maar je weet niet of de ander dit ook wil. Wat doe je?’ Dit soort vragen legt studentenorganisatie Gelijkspel aan haar publiek voor. Met workshops willen ze bewustwording creëren over seksuele omgangsnormen en zo een veilige seksuele cultuur tot stand te brengen. Hoe actueel die kwestie is, blijkt wel na de seksistische speeches bij het Amsterdamse Studentencorps, waar mannelijke leden deze zomer op een lustrumdiner spraken over vrouwen als ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’.

Vooral de eerstejaars zijn de doelgroep van Gelijkspel. Ze hebben het dan ook druk, nu de introductieweken van universiteiten en studentenverenigingen in volle gang zijn. Een netwerk van ambassadeursteams is actief in Leiden, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Deze teams geven − op vrijwillige basis − workshops op universiteiten en op meer dan 25 verenigingen.

Het idee voor Gelijkspel ontstond ruim drie jaar geleden op een borrelavond van het Utrechts vrouwelijke studentencorps U.V.S.V. Vier studenten raakten in gesprek over de seksuele cultuur binnen studentenverenigingen en kwamen tot de conclusie dat er te veel negatieve verhalen rondgingen. Dit moet anders, vonden ze.

Slutshaming

‘Door in gesprek te gaan met universiteiten, studenten en organisaties als de Rutgers Stichting en het Centrum Seksueel Geweld onderzochten we de pijnpunten van de seksuele cultuur onder studenten’, aldus medeoprichter Marloes Lucas Luyckx. Ze bedachten een programma met workshops waarin casussen uit het studenten-seksleven worden voorgelegd aan studenten. ‘Zo raken we in gesprek over bredere thema’s, zoals het checken en aangeven van grenzen, de druk om wel of niet te scoren, slutshaming en seksueel plezier.’

Beladen onderwerpen, maar om het luchtig en speels te houden spreken de gespreksleiders in metaforen van ‘het seksuele spel’, ‘de spelers’ en ‘de spelregels’. ‘Het seksuele spel’ omvat alle handelingen die komen kijken bij seks – van flirten tot aan de daad zelf. ‘De spelers’ zijn alle betrokkenen in dit spel en ‘de spelregels’, die aan het eind van elke casus worden gegeven, zijn handvatten om aan vast te houden in de seksuele omgang.

Daarbij probeert Gelijkspel een open en vertrouwelijke sfeer te creëren door iedereen gelijk te behandelen: ‘Wij hebben er heel bewust voor gekozen om onze aanpak te richten op mannen én vrouwen. We willen niet vingerwijzen en beschuldigen. Iedereen is belangrijk.’

Persoonlijke verhalen

Luchtig, speels, open en vertrouwelijk, dat kenmerkt de aanpak van Gelijkspel. Hierdoor komen er tijdens de workshops soms ook heftige persoonlijke verhalen naar boven. ‘Iets heel moois en wij zijn blij dat mensen hun verhalen durven te delen, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn’, zegt Lucas Luyckx. ‘Wij zijn er niet voor opgeleid om adviezen te geven en verwijzen dan ook altijd door naar een vertrouwenspersoon of hulplijn.’

Het heeft effect, aldus Lucas Luyckx. ‘We weten natuurlijk niet precies wat mensen na een workshop denken, maar we krijgen veel positieve reacties. Door bepaalde onderwerpen te bespreken, doorbreken we taboes en creëren we bewustzijn. Dat is naar mijn mening al een hele stap vooruit.’