Student in Wageningen maar nog geen kamer? Neem dan een tentje mee. ‘Leuker dan slapen in een kille sporthal’

Max Klabbers (21) steekt een tentharing in de grond. Op 3 september begint hij aan de master Geo-Information Science aan de Wageningen Universiteit, maar nu al is de introductieweek. Hij heeft er zin in, maar kent één probleem: hoe komt hij aan een kamer? Nog twee weken heel hard zoeken dus. En anders? ‘Dan moet ik vanaf september anderhalf uur reizen vanuit Den Bosch.’

Hij is niet de enige. De Wageningen Universiteit heeft op een weiland vlakbij de campus een camping opgezet voor beginnende studenten. Op die manier kan iedereen meedoen aan de activiteiten van de introductieweek – ook ’s avonds. Heen en weer reizen zou dat een stuk lastiger maken. Er is plek voor 300 mensen, de organisatie heeft 150 kaartjes verkocht.

‘Het is de eerste keer dat we deze camping opzetten’, zegt Sjef Moling (37). Hij is namens de universiteit projectleider van de introductiedagen. ‘We merken dat de huidige studenten pas later een kamer vinden dan in de jaren hiervoor.’ Toen regelden introductiegroepjes onderling slaapplekken, vertelt hij. Meestal had een handjevol groepsleden een kamer, de rest kon daar logeren. Dit jaar zijn de kamers voor beginnende studenten in Wageningen een schaars goed, vandaar de camping. ‘Dit leek ons leuker dan een kille sporthal. Op deze manier hebben de studenten tenminste een soort festivalgevoel’, zegt Moling lachend.

Kamerschaarste

De camping is een ludieke oplossing voor een serieus probleem. Volgens de Landelijke Studentenvakbond LSVb konden meer dan 40 duizend studenten in 2017 geen woning vinden. ‘En het probleem neemt toe’, zegt vicevoorzitter Carline van Breugel. ‘Er zijn studentenhuizen bijgebouwd, maar het aantal internationale studenten groeit sneller dan verwacht.’

Een van de belangrijkste oorzaken zijn de internationale studenten. Hun aantal groeide in Nederland de afgelopen jaren harder dan het aantal Nederlandse studenten, zo blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Sinds 2008 nam het aantal internationale studenten jaarlijks met gemiddeld 7 tot 9 procent toe, tegenover 3 procent onder de Nederlanders. Volgens de Monitor groeit het aantal internationals de komende acht jaar zelfs met 40 procent.

Al die studenten moeten ergens wonen. Bijna de helft van de internationale studenten studeert in Maastricht, Rotterdam, Amsterdam en Groningen – met name in die laatste twee steden zijn de problemen al groot. ‘Internationals’ van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam verblijven op eigen kosten in vakantiehuisjes. In Groningen klaagden ze vorig jaar op de Facebookpagina ‘Fuck the housing shortage’. ‘Als iemand op straat moet slapen, laat het me weten. Ik kan helpen’, schrijft een lid. De buitenlanders worden vaak bij voorbaat al geweigerd door huiseigenaren omdat ze de taal niet spreken.

Voorgetrokken of achtergesteld?

De positie van de buitenlandse studenten is dubbel: enerzijds maken ze minder kans op een kamer, anderzijds krijgen ze soms voorrang op huisvesting. De Universiteit Wageningen kent bijvoorbeeld een voorrangsregeling voor studenten die hemelsbreed meer dan 130 kilometer van de universiteit wonen. Ter illustratie: Maastricht ligt 124 kilometer van Wageningen. De regeling is dus vooral op buitenlandse studenten gericht.

Leidt dat onder de Nederlanders tot een gevoel van onrechtvaardigheid? Op de camping in Wageningen niet. ‘Ik snap wel dat internationale studenten enige voorrang krijgen’, zegt Klabbers. Zijn tentgenoot Lout Kuiper (20) beaamt dat. ‘Het moet alleen niet te gek worden. Op internet kan ik zien hoeveelste ik sta in de wachtrij voor een kamer. Eerst stond ik tiende, door de internationale studenten zakte ik zo’n beetje naar plek 310. Zij krijgen voorrang. Maar het probleem ligt vooral bij het aantal studentenhuizen. Dat zijn er gewoon te weinig.’

Internationaal karakter

‘Internationale studenten vind ik alleen maar gezellig’, zegt Aryaan Bovenberg (19). Ze begint dit jaar met de bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies, maar heeft nog geen kamer. Samen met Anne Agterbos (18) heeft ze net haar tent opgezet, nu kuieren de twee op over het campingterrein. ‘We hadden ons een kwartier geleden al moeten melden bij de introductie.’

Max Klabbers (links) en Lout Kuiper zetten hun tent op tijdens de introductieweek in Wageningen. Foto Marcel van den Bergh

Toch voelt Bovenberg zich niet achtergesteld. ‘De stap hierheen is voor buitenlandse studenten al zwaar genoeg. Als ze ook nog een kamer moeten regelen, is het nog lastiger. Ik heb vorig jaar op Malta gestudeerd. Daar woonde ik samen met twaalf internationale studenten. Hartstikke leuk.’

De legergroene tent van Max Klabbers en Lout Kuip staat intussen als een huis. Kuiper heeft wél een kamer, zij het na ‘een maandenlange zoektocht op Kamernet en Facebook’. Voor Klabbers is het vooral hopen. ‘En anders slaap ik gewoon het hele jaar op deze camping.’