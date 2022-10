Structureel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag in Amerikaans vrouwenvoetbal

Paul Riley, een van de succesvolste trainers uit de Amerikaanse competitie, zou volgens sportnieuwswebsite Athletic twee speelsters seksueel hebben misbruikt. Beeld Getty

Van seksueel getinte tekstberichten tot het tonen van pornovideo’s bij wedstrijdanalyses en van ongewenste toenaderingen tot gedwongen seks: een breed scala aan seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voorbij in het langverwachte rapport over de misstanden in het Amerikaanse vrouwenvoetbal.

Tijdens de ruim tweehonderd gesprekken die onderzoeksbureau King & Spalding met betrokkenen uit de voetbalwereld voerde, werd keer op keer melding gemaakt van machtsmisbruik en ‘meedogenloze, vernederende tirades’. Die bevindingen roepen eerdere onthullingen uit de turnwereld in herinnering, al voerde het misbruik door sportarts Larry Nassar verder. Onder het mom van een medische behandeling kon hij zich decennialang aan meisjes vergrijpen, zonder dat de turnbond ingreep.

Grenzen vervagen

De wortels van het misbruik in het Amerikaanse vrouwenvoetbal reiken volgens de onderzoekers dieper dan alleen de hoogste competitie. Al in de jeugdcompetities heerst een cultuur waarin ‘verbaal agressief coachen’ normaal wordt gevonden en grenzen tussen trainers en spelers vervagen.

De Verenigde Staten gelden binnen het vrouwenvoetbal als grootmacht. Het nationale elftal won de afgelopen drie decennia onder meer vier wereldtitels en vier gouden medailles op de Olympische Spelen. Hoewel ook Europese voetbalclubs steeds meer geld in vrouwenvoetbal steken, komt het merendeel van de Amerikaanse internationals uit voor clubs uit de hoogste divisie in eigen land, de National Women’s Soccer League (NWSL).

De Amerikaanse voetbalbond had het onderzoek vorig jaar ingesteld nadat sportnieuwswebsite The Athletic een artikel had gepubliceerd over Paul Riley, een van de succesvolste trainers uit de competitie, die op dat moment de leiding had bij voetbalclub North Carolina Courage. Riley zou twee speelsters seksueel hebben misbruikt.

Dat nieuws bracht een schokgolf teweeg: Riley werd ontslagen, de competitie werd stilgelegd en de voorzitter van de NWSL stapte op. In de weken die volgden spraken meer spelers in het openbaar over hun ervaringen. Uiteindelijk werd de helft van de coaches van de competitie in verband gebracht met beschuldigingen van misbruik.

‘Geseksualiseerde teamomgeving’

Het onderzoeksrapport richt zich met name op beschuldigingen aan het adres van Riley en twee andere trainers, Rory Dames en Christy Holly. Als jeugdtrainer zou Dames een ‘geseksualiseerde teamomgeving’ hebben gecreëerd, waarin hij met spelers in detail over hun seksleven sprak. Holly zou een speelster bij hem thuis hebben uitgenodigd om wedstrijdbeelden te bekijken, maar vervolgens in haar bijzijn hebben gemasturbeerd.

De Amerikaanse voetbalbond heeft maandag direct enkele hervormingen aangekondigd. Voorzitter Cindy Parlow Cone kondigde aan een bureau te openen om toezicht te houden op de veiligheid van speelsters. Ook komt er een centrale databank met de gegevens van personen tegen wie tuchtmaatregelen zijn genomen. Ook de NWSL heeft laten weten met de onderzoeksresultaten aan de slag te gaan.