Stroppenpot vogelgriep is leeg, sector wil geld van overheid

In Lunteren worden eieren vernietigd omdat er vogelgriep is vastgesteld. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Voor de bestrijding van vogelgriepuitbraken is drie jaar geleden voor de pluimveesector een maximale kostenpost vastgesteld van 30 miljoen euro, voor de periode 2020-2024. Dat geld wordt opgehoest door alle pluimveebedrijven samen; de precieze bijdrage hangt af van het aantal kippen of eieren van een bedrijf.

Het plafond is inmiddels ruimschoots overschreden, zegt Erik de Jonge van branchevereniging Avined. Sommige betrokkenen schatten dat reeds 60 miljoen euro aan bestrijding is uitgegeven (2,8 miljoen in 2020, 5,7 miljoen in 2021, en een nog onbekend, maar extreem hoger bedrag dit jaar). En er is nog ruim twee jaar te gaan.

Het vijfjarenplafond was in 2019 op aandringen van de pluimveesector met 5 miljoen euro verlaagd. Zij vinden dat de risico’s steeds meer afkomstig zijn uit de (natte) natuur, dat de overheid de ontwikkeling daarvan stimuleert en dus meer geld moet bijdragen. Bovendien zouden de pluimveehouders niet genoeg verdienen om hogere lasten te dragen. Omdat de sector ook nog 46 miljoen betaalt aan preventie en monitoring, kosten de pluimveeziekten gemiddeld ook een niet-getroffen bedrijf zo’n achtduizend euro per jaar.

Grootste uitbraak

De huidige uitbraak van vogelgriep (aviaire influenza) begon in oktober vorig jaar. Sindsdien is de ziekte niet meer uit Nederland verdwenen. Eerdere uitbraken vertoonden een seizoensgebonden patroon, waarbij de ziekte na de winter verdween en de situatie onder controle was. De huidige vogelgriepuitbraak is veel groter dan die Nederland sinds 2003 heeft gekend, schreef landbouwminister Henk Staghouwer al in mei.

‘We hebben te maken met de grootste uitbraak van vogelgriep die we ooit in Europa hebben gezien’, zegt Nancy Beerens, vogelgriepexpert bij het bioveterinair onderzoekscentrum (WBVR) in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR).

Omdat de uitbraak zich concentreert in de Gelderse Vallei, waar in plaatsen als Lunteren, Barneveld en Voorthuizen veel kippen dicht op elkaar zitten, is die lastig te bedwingen. Landbouwminister Piet Adema schreef deze week dat ‘het vogelgriepvirus deze zomer niet uit Nederland is verdwenen en de situatie met de komende vogeltrek niet zal verbeteren’.

Om die reden is woensdag een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld, wat betekent dat pluimvee niet meer buiten mag komen. Het risico op besmetting voor individuele bedrijven is opgeschaald van laag/matig naar hoog.