Strop voor supporters: Vitesse speelt de ‘wedstrijd van de eeuw’ zonder publiek

Vitessesupporter Remco Inkenhaag in het supportershome waar een groot spandoek onlangs is voltooid. Het ligt opgerold in de hoek en zal voor de wedstrijd een minuut te zien zijn, in een leeg stadion. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op de vloer van het supportershome van Vitesse ligt een enorme lap landbouwplastic met verfspetters. Het is woensdagochtend, een dag voor ‘de wedstrijd van de eeuw’, en Remco Inkenhaag (34) wijst op het spandoek dat opgerold in een hoek ligt. Vijftien bij dertig meter is het. Groepen supporters hebben er een week of drie over gedaan om het te schilderen. De emmers latex staan nog op een karretje, de verfrollers liggen ernaast.

Donderdagmiddag zullen ze het loeizware doek naar het stadion brengen, waar Vitesse ’s avonds tegen het Sloveense NŠ Mura zal aantreden. Ze zullen het voorzien van panlatten, ze zullen touwen aan het dak bevestigen en vlak voordat de teams het veld betreden hijsen ze het spandoek met een man of twintig de lucht in.

De spelers zullen er misschien even een blik op werpen. Hopelijk nemen de televisiecamera’s het in beeld. En dan, na een minuutje, moet het weer omlaag. Zo zijn de regels nu eenmaal. De mannen zullen zich vervolgens naar huis haasten, de autoradio aan, om op de televisie te zien hoe hun ploeg het doet. In het stadion mogen ze niet blijven, namelijk. Vanwege corona is publiek niet welkom.

Geel-zwarte sfeer

Tja, dat is natuurlijk zuur, zegt Inkenhaag. Enorm balen. Zeker nu. Want Vitesse kan voor de eerste keer in de historie Europees overwinteren. Daartoe moet de Arnhemse club wel Tottenham Hotspur weten te achterhalen in groep G van de Conference League. Beide ploegen hebben 7 punten uit 5 wedstrijden. De Engelsen, die met een door corona gehavende selectie kampen, hebben wel een beter doelsaldo. Hun wedstrijd tegen koploper Stades Rennais werd woensdagavond uitgesteld naar een nog niet bekende datum.

Inkenhaag, geboren Arnhemmer, is al jaren fan van de club. Voordat hij een zoontje kreeg, reisde hij het team overal achterna, tot in Bulgarije en Roemenië aan toe. Thuis heeft hij te weinig muren om de meer dan zeshonderd clubsjaaltjes die hij door de jaren heen heeft verzameld op te kunnen hangen.

Nee, die clubliefde is niet ontstaan door het mooie voetbal, zegt hij. Daarvoor moet je hier niet zijn. Wat hij mooi vindt aan Vitesse, zijn de mensen. Die geven hem een warm gevoel. Dat verklaart misschien ook waarom hij zich al tien jaar inzet voor het sfeerteam van de supportersvereniging, die op wedstrijddagen de borden van de sponsoren langs het veld zet en zorgt voor ‘een gezellige geel-zwarte sfeer’, zoals op de website valt te lezen.

Positief geluid

Die geel-zwarte sfeer zal donderdag ver te zoeken zijn, nu de fans gedwongen thuis zitten. En toch hebben Inkenhaag en zijn makkers dat enorme spandoek gemaakt, een spandoek dat honderden manuren en duizenden euro’s heeft gekost en dat na één wedstrijd weer de prullenbak in gaat, omdat dat zo nu eenmaal werkt met zulke doeken.

Waarom al die moeite, terwijl misschien honderd man in het stadion ervan kunnen genieten? Omdat ze het leuk vinden, zegt Inkenhaag. Omdat ze de club willen aanmoedigen. Omdat ze toch een positief geluid willen laten horen.

Hoe dat positieve geluid dan luidt, blijft overigens onduidelijk. Inkenhaag weigert te verklappen welke tekening en welke tekst ze op het spandoek hebben gezet. Hij mág het niet zeggen, ook niet als de verslaggever en de fotograaf met de hand op het hart beloven er met niemand over te praten. Dit moet geheim blijven tot vlak voor de wedstrijd. Kijk, daarom zijn de ramen van het supportershome nu ook met geel plastic afgedekt. Zodat niemand naar binnen kan kijken.

Het is, zo zegt hij, een soort erecode in de supporterswereld. En die code is streng. Als het ontwerp uitlekt, gaat het spandoek nog voor de wedstrijd de prullenbak in. Dan kan het niet meer gebruikt worden. Eén keer heeft hij dat meegemaakt. Toen had een van de makers zijn baas een fotootje gestuurd. Die baas was voor Ajax, en hij had de foto openbaar gemaakt. Tja, dan is het dus einde verhaal. De jongen is direct uit het sfeerteam gezet.

Groter

Inkenhaag heeft ondertussen goede hoop dat Vitesse het donderdag gaat redden, zelfs in een leeg stadion. Of misschien juist in een leeg stadion, zegt hij, want bij eerdere wedstrijden had hij niet de indruk dat het team slechter speelde zonder aanmoedigingen van de tribune. Absoluut niet.

Of misschien speelden ze zelfs beter, voegt hij er wat besmuikt aan toe, omdat ze elkaar beter verstaan.

En als ze dan overwinteren, dan maken ze voor de volgende Europese wedstrijd natuurlijk weer zo’n groot doek. En misschien wel groter dan dit. De doeken in het Gelredome kunnen maximaal tachtig meter breed zijn.

Hopelijk zit er dan wel weer publiek om het te bewonderen.