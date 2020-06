Strop gevonden in garagebox van zwarte Amerikaanse coureur

Bubba Wallace draagt de tekst ‘I Can't Breathe’ onder zijn racepak, een verwijzing naar de woorden van Eric Garner, die in 2014 stierf in de wurggreep van een agent in New York. Beeld AFP

Wallace heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk uitgesproken over de protesten tegen racisme, en drong er bij Nascar op aan om de Confederatievlag te verbieden – wat de organisatie sinds 10 juni ook heeft gedaan.

Dit is de vlag van de zuidelijke staten die zich in 1860 en 1861 afscheidden van het noorden, voor een belangrijk deel omdat ze tegen de afschaffing van de slavernij waren. Voor sommigen staat deze vlag voor trots op je zuidelijke afkomst, voor anderen is het een symbool van slavernij en racisme.

Doodsbedreiging

Nascar noemt het een ‘afschuwelijke’ daad om een strop in de garage achter te laten. ‘We zijn woedend, en kunnen niet genoeg benadrukken hoe serieus we deze doodsbedreiging nemen’, laat Nascar weten. ‘We zullen alles uit de kast halen om te achterhalen wie hierachter zit en hen voorgoed te weren uit onze sport.’

Wallace zelf zegt dat hij zich niet laat afschrikken. ‘Het stemt mij ongelooflijk verdrietig en laat op pijnlijke wijze zien dat we nog een lange weg te gaan hebben in de strijd tegen racisme’, zegt hij. ‘Ik blijf pal staan voor waar ik in geloof.’

Voordat de race in Talladega, Alabama begon, vloog er een vliegtuig over het circuit met een banner van de Confederatievlag.