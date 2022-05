Striptekenaar Gerben Valkema doet examen tekenen: ‘Pff, al die fitties tussen kunstenaars. Dan denk ik: waar maak je je druk om?’

Gerben Valkema Beeld .

Als Gerben Valkema (onder meer bekend van Elsje) en zijn vrouw door een museum lopen, zeggen ze weleens grappend tegen elkaar: ‘Kijk, dit is nou typisch maniëristisch!’

Ze leerden over deze specifieke stijl tijdens een vrijetijdscursus kunstgeschiedenis. Bij het examen tekenen komt maniërisme ook terug, omschreven als ‘een late renaissance waarin kunstenaars werden gezien als oppervlakkige imitators van de grote meesters van de hoge renaissance’.

Valkema: ‘In ons vak noemen we dat gewoon een maniertje.’

Die cursus kunstgeschiedenis heeft hem tijdens dit examen trouwens wel gered, moet Valkema bekennen. Van zijn middelbareschooltijd in Groningen is weinig blijven hangen, behalve dan dat hij een geweldige tekenleraar had. ‘Een heel klein vrouwtje, terwijl ik een lange jongen van bijna twee meter was. Ik herinner me nog dat we een keer wat moesten maken en dat ik helemaal in de knoop zat. Ze zei: weet je wat jij doet, je gaat eruit! Toen ik terugkeerde van mijn verplichte ommetje door de wijk, wist ik wat ik wilde maken. Echt een goed advies was dat.’

Terug naar het examen, want daar is Valkema laaiend enthousiast over. ‘Er zijn prachtige stills uit een video-installatie (Mary, 2016) in opgenomen, verder komt er een fonograaf voorbij en een foto van een heel modern, ovaal universiteitsgebouw in Texas. Dat is toch prachtig! Ik kreeg door dit examen echt zin om sommige dingen in het echt te zien.’

Als hij dan toch een puntje van kritiek mag noemen: het examen ging wel heel uitgebreid in op de Russische kunstenaar Kazimir Malevitsj, bekend van Zwart vierkant: een schilderij dat zijn naam eer aan doet, want het betreft hier letterlijk een zwart vierkant. ‘Het is bedoeld als concept, maar als buitenstaander heb ik nou niet het gevoel dat hierdoor mijn wereldbeeld is veranderd.’

Uit het examen valt op te maken dat Malevitsj met zijn kunstwerk ‘het oneindige’ wilde verbeelden en dat collega-kunstenaars vonden dat ze hem daarin overtroffen. Valkema: ‘Pff, al die fitties tussen kunstenaars, zo van: ik ben beter in het oneindige. Dan denk ik: waar maak je je druk om?’

Onder striptekenaars is het gelukkig pais en vree, stelt Valkema tevreden vast. ‘Wij zijn een heel vriendelijke beroepsgroep. Wij gunnen elkaar veel.’

