Stripliefhebbers weten wel waarom Elon Musk zo geobsedeerd lijkt door de letter X

Patrick Stewart als Charles Xavier alias Professor X, in de film X-Men. Beeld 20th Century Fox

Sinds zijn overname van het sociale media-platform Twitter in 2022 heeft hij duizenden werknemers en adverteerders weggejaagd. Het wereldberoemde logo van Twitter, het blauwe vogeltje dat nieuwtjes rondbazuint, is het nieuwste slachtoffer en vervangen door een abstracte X, de lievelingsletter van Musk.

Die X komt voortdurend bij hem terug. In maart richtte Musk in Nevada het bedrijf X Corp. op. Diezelfde dag registreerde Musk het kunstmatige intelligentie-bedrijf X.AI, terwijl hij ook al het bedrijf X Holdings Corp. bezat. De bekendste X die we met Musk associëren, is natuurlijk die van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat ons uitzicht op de kosmos verstoort met de lange slierten satellieten die het concern periodiek de lucht in schiet.

Niemand twijfelt eraan dat Musk megalomaan is, en juist daarom is het interessant dat hij met grote vasthoudendheid voor de letter X kiest. In de populaire media is Professor X een van de machtigste mannen op aarde.

Marvel-universum

X begon zijn bestaan als stripfiguur, maar sinds Hollywood het Marvel-universum heeft ontdekt, is zijn statuur alleen maar toegenomen. Elon Musk is zowel een erkend stripliefhebber als fan van de Marvel-films: hij had zelfs een rolletje in Iron Man 2 uit 2010. In de filmversie van Professor X wordt zijn almacht uiteindelijk gebroken door een vrouw, de Scarlet Witch, die Xaviers geniale hoofd afrukt. In de echte wereld is Linda Yaccarino de nieuwe topman van Twitter annex X: is zij ook een Scarlet Witch?

Professor X werd in 1963 bedacht door Marvel-scenarist Stan Lee en in beeld gebracht door tekenaar Steve Ditko. Het karakter is de leider van de X-men die mutanten leert omgaan met hun bovennatuurlijke krachten. Professor Charles Francis Xavier, zoals hij voluit heet, is weliswaar gekluisterd aan zijn rolstoel, maar beschikt over gigantische telepathische krachten waarmee hij (vrijwel) al zijn vijanden weet uit te schakelen.

Arabische Lente

De vervanging van Twitters vinkje door de anonieme X is overigens om meerdere redenen een verlies. In talloze cartoons die wereldwijd zijn gepubliceerd, te beginnen tijdens de Arabische Lente, was het blauwe logo van Twitter het icoontje dat bij uitstek stond voor de vrijheid van meningsuiting of, in repressieve landen, zelfs voor vrijheid als zodanig. Dat een beeldmerk met zoveel symbolische lading en zeggingskracht zomaar in de prullenbak wordt gegooid, is volgens stripliefhebbers een speciale vorm van kapitaalvernietiging.