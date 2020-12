Strijdlustige horeca gaat in vijftig regio’s op 17 januari weer open

Voorbereidingen in een leeg restaurant vlak voor openingstijd, een dag nadat het kabinet nieuwe coronamaatregelen voor de horeca aankondigde. Beeld ANP

KHN telt landelijk 244 afdelingen. Onder meer de regio’s Breda, Maastricht, Eindhoven, Arnhem, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen en Alkmaar leiden het verzet, grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag distantiëren zich van de actie. ‘Meer dan 50 afdelingen hebben aangegeven dat de maat vol is’, zegt Marijn van Dijke, KHN-voorzitter van de regio Breda.

‘Het water staat ons niet aan de lippen, het stroomt al in de mond. Toen minister De Jonge vorige week tussen neus en lippen door zei dat de huidige maatregelen voor de horeca wellicht tot eind januari van kracht blijven, was het genoeg. Zo’n lange periode gaan we niet overleven, er moet nu iets gebeuren.’

Muitende afdelingen

De muitende afdelingen van KHN constateren dat het overleg tussen het hoofdbestuur en de regering niets oplevert. Ze zeggen geen revolutie te willen ontketenen binnen hun sector. Van Dijke: ‘Beschouw ons niet als een rebellenclub die met zwaarden eropuit trekt, we willen op een veilige manier en met de huidige protocollen weer open. Laat onze actie een extra drukmiddel zijn.’

KHN-directeur Dirk Beljaarts toont ‘alle begrip’ voor het verzet van de afdelingen de lokale ondernemers, maar de branchevereniging weigert burgerlijke ongehoorzaamheid te ondersteunen. ‘Ik kan onze leden niet oproepen om de wet te overtreden. Maar het geeft aan hoe hoog de nood is.’

Volgens Beljaarts is heropening van de horeca op 15 december nog altijd ‘een realistisch scenario’. De vijftig afdelingen willen juist pas in januari opengaan, om te voorkomen dat de horeca wederom als brandhaard wordt nagewezen wanneer het aantal besmettingen na Kerst weer stijgt. Van Dijke: ‘Dan hebben wij het weer gedaan.’

Gelijkwaardigheid

Petro Kools, eigenaar en sommelier van het sterrenrestaurant Da Vinci in Maasbracht, voelt zich overvallen door de actie, die ook door KHN-regio Maastricht wordt gesteund. Zijn vrouw en chef-kok Margo Reuten kookte met Kerst al toch niet. ‘Het heeft geen zin om de barricaden op te gaan, want daar winnen we het niet mee. Zolang de druk op de zorg te hoog is, zal de horeca medeverantwoordelijk worden gesteld, terwijl het niet wetenschappelijk is bewezen.’

Gaan de bedrijven de wet overtreden als de horeca net als in België pas op 1 februari weer open mag? ‘We roepen vooral op tot burgerlijke gelijkwaardigheid’, aldus John Paulus, KHN-voorzitter in de regio Maastricht, die met zijn twee cafés al een omzetverlies van bijna een half miljoen euro heeft geleden. ‘Mijn vrouw en ik eten nu de studiefondsen van onze kinderen op.’

Kools wil geen uitzonderingspositie claimen voor de horeca. ‘Cabaretier Youp van ’t Hek mag voorlopig ook maar voor 30 mensen zijn oudejaarsshow doen. Het zou raar zijn als KHN de lijn van deze afdelingen steunt, we zijn immers al sinds het uitbreken van de pandemie gesprekspartner van de overheid. Ik vrees dat er te weinig draagvlak is om de maatregelen voor de horeca te versoepelen.’

Stad kapot

Toch hebben de opstandige KHN-afdelingen bewust een stip aan de horizon gezet. Van Dijke, namens de regio Breda: ‘Het is ook in het belang van Breda, want als de middenstand omvalt, gaat onze stad kapot. Zolang we landelijk geen stap vooruit kunnen zetten, gaan we regionaal bekijken wat wel mogelijk is.’

Alleen als de overheid met een ruimhartiger steunpakket komt voor de horeca nemen de afdelingen het ultimatum terug. Anders zwaait John Paulus op 17 januari de deuren van zijn cafés in Maastricht weer open. En als de buitengewone opsporingsambtenaren hem dwingen om zijn zaken alsnog te sluiten? ‘Wanneer voor mij een faillissement dreigt, kan die dwangsom er ook nog wel vanaf en ben ik tenminste strijdend ten onder gegaan.’