Strijdlied Bella Ciao klinkt vanuit de Turkse moskee

Turkse moslims tijdens het laatste vrijdaggebed van de ramadan. Beeld EPA

Onbekenden hadden donderdag het centrale omroepsysteem van de moskeeën in de stad aan de Turkse westkust overgenomen. In plaats van de gebedsoproep en spreuken uit de Koran, schalde uit de minaretten minutenlang een Turkse versie van het lied dat in de Tweede Wereldoorlog werd gezongen door Italiaanse verzetsstrijders.

De openbaar aanklager in Izmir heeft een onderzoek ingesteld naar wat Turkse media een ‘verachtelijke aanval op moskeeën’ noemden. Ook pakt hij degenen aan die ‘publieke vijandigheid’ hebben gekweekt door filmpjes van de gebeurtenis op internet te zetten of daarop positief te reageren.

Een van hen is Banu Ozdemir, lokaal bestuurster van de Turkse oppositiepartij CHP. Zij had een opname van een van de moskeeën op Twitter gezet, volgens eigen zeggen niet om godsdienstige gevoelens te krenken, maar om de aandacht te vestigen op het incident. Waarvan de twee andere arrestanten worden verdacht is niet bekend.

Bella Ciao is een populair lied in linkse kringen in Turkije. De uitgezonden versie was die van Grup Yorum, een politieke folkgroep uit Istanbul die door de autoriteiten wordt verdacht van banden met de extreemlinkse partij DHKP/C. Enkele gedetineerde leden en aanhangers van Grup Yorum zijn in hongerstaking. Drie hongerstakers zijn onlangs overleden.

‘Dag schoonheid’ is een lied uit de 19de eeuw over sociale misstanden. In de Tweede Wereldoorlog werd het door Italiaanse partizanen gebruikt in de strijd tegen het fascisme. Nadien werd het vertolkt door tal van artiesten, onder wie Yves Montand en Manu Chao. Het lied is ook bekend van de populaire Netflix-serie La Casa de Papel. De technoversie van het Nederlandse duo Gunz4Hire is populair bij supporters van voetbalclub Willem II.