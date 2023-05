Strijdende partijen Soedan worden het niet eens over wapenstilstand, gevechten gaan door

Onderhandelaars van de strijdende partijen in Soedan, donderdag in de Saoedische havenstad Jeddah, na het tekenen van een summiere beginselverklaring waarin staat dat ze burgers zullen beschermen en toegang zullen geven aan hulpverleners. Beeld Reuters

Hoewel er al niet veel verwacht werd van de ‘verkennende gesprekken’ die moesten leiden tot een wapenstilstand, was er toch goede hoop dat de twee strijdende partijen een eerste stap richting vrede zouden zetten. Dat voorzichtige optimisme was onterecht, toen donderdagnacht bleek dat afgevaardigden van het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) een summiere beginselverklaring hadden getekend. Daarin spreken de twee Soedanese legers af dat zij burgers zullen beschermen en toegang zullen geven aan humanitaire hulpverleners, iets wat in de praktijk al op veel plekken gebeurde.

De vredesgesprekken werden in de Saoedische havenstad Jeddah gevoerd op initiatief van de VS en Saoedi-Arabië. Hoewel Amerikaanse functionarissen stellen dat er ‘een eerste stap is gezet’, sprak persbureau Reuters ook met een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij stelt dat de twee partijen ‘nogal ver uit elkaar liggen’, waardoor hij niet verwacht dat zij zich volledig aan de ondertekende overeenkomst zullen houden.

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Eerdere staakt-het-vurenovereenkomsten zijn de afgelopen weken herhaaldelijk geschonden, waardoor veel Soedanezen maar weinig vertrouwen hebben in de gesprekken tussen de strijdende partijen. Dat wantrouwen komt ook door de aansturing van de paramilitaire RSF-strijders, zeggen meerdere gevluchte Soedanese burgers tegen de Volkskrant. Volgens hen opereren de RSF-militairen veelal in kleine groepjes, schijnbaar zonder gezag. Ook zijn er veel verhalen over executies, verkrachtingen en gedwongen huisuitzettingen, al zijn die lastig te verifiëren.

Etnisch geweld

De strijd in Soedan, die een maand geleden in alle hevigheid losbarstte, begon nadat RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo (alias ‘Hemeti’) weigerde zijn troepen te laten opgaan in het reguliere leger van generaal Abdel Fattah al-Burhan. Nog altijd zijn de twee Soedanese legers met elkaar in gevecht, vooral in de hoofdstad Khartoem en de al langer onrustige Darfurregio. Alleen al in het westen van Darfur vonden de afgelopen weken volgens het Soedanese ministerie van Volksgezondheid 450 mensen de dood.

Na twee weken van relatieve rust was in de straten van Geneina, een stad in het westen van Darfur, het onheilspellende geluid van artilleriegeschut en geweervuur weer te horen. Over de gevechten in die regio maakt de internationale gemeenschap zich grote zorgen: in Darfur woedt al sinds 2003 een oorlog en de regio kent een lange geschiedenis van etnisch geweld. Als milities van etnische groepen zich mengen in de gevechten, is de vrees, zou dat weleens kunnen betekenen dat het militaire conflict uitmondt in een burgeroorlog.

Om dat te voorkomen, proberen afgevaardigden van verschillende buitenlanden en de Verenigde Naties de twee partijen weer om tafel te krijgen. VN-gezant Volker Perthes stelt zelfs dat de vredesgesprekken mogelijk dit weekend al hervat zullen worden. ‘Het zou niet al te lang moeten duren om overeenstemming te bereiken over een staakt-het-vuren’, zei hij op een persconferentie in de Soedanese stad Port Soedan. Of de twee strijdende partijen ook weer om tafel willen, is vooralsnog onduidelijk.