Strijdende partijen in Soedan ondertekenen nieuw staakt-het-vuren dat zeven dagen moet gaan duren

Rook boven hoofdstad Khartoem op 19 mei. Beeld AFP

Het staakt-het-vuren van zeven dagen, dat kan worden verlengd gaat op 22 mei om 21.45 uur in. Beide partijen hebben beloofd om in de overgangsperiode van 48 uur ‘geen militaire overwinningen na te streven’. Eerdere wapenstilstanden tijdens het meest recente conflict in Soedan werden door de strijdende partijen niet gerespecteerd.

Volgens het persbericht is dit staakt-het-vuren anders, omdat het door beide partijen is ondertekend. De overeenkomst zal bovendien worden gemonitord door de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en via een controlemechanisme dat beide landen opzetten en dat internationaal ondersteund wordt. Over dat laatste mechanisme werden verder geen details verstrekt.

‘De partijen zijn ermee akkoord gegaan om de levering en verdeling van humanitaire hulp te faciliteren, om essentiële diensten te herstellen en om troepen terug te trekken uit ziekenhuizen en essentiële openbare voorzieningen’, aldus de mededeling verspreid door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook moete hulpgoederen onbelemmerd vanuit de havens bij de bevolking kunnen worden afgeleverd.

Volgens bemiddelende landen de VS en Saoedi-Arabië ligt de focus allereerst op het beëindigen van de gevechten. Daarna kunnen de partijen zich richten op verdere gesprekken over onder meer de terugtrekking van troepen en het verwijderen van wegblokkades.

De gesprekken in Jeddah gingen op 6 mei van start en de onderhandelaars hadden tot zaterdag de tijd om een akkoord te bereiken. Ondertussen duurden de gevechten voort. Zaterdag waren er nog luchtaanvallen in hoofdstad Khartoem en werd de ambassade van Qatar geplunderd.

Sluimerende machtsstrijd

In het land escaleerde in april een lang sluimerende machtsstrijd tussen het leger onder bevel van president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire eenheid van de RSF van zijn vicepresident Mohammed Hamdan Daglo. Onenigheid over de machtsverdeling leidde tot een breuk tussen de twee kampen - het grootste twistpunt is de integratie van de RSF binnen het leger.

Sindsdien zijn naar schatting een miljoen mensen hun huizen ontvlucht, waarvan zo'n 200.000 naar het buitenland vertrokken. Inwoners van Khartoem hebben amper schoon drinkwater, voedsel en medicijnen. Er vielen honderden doden en duizenden gewonden. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de Soedanezen humanitaire hulp nodig.