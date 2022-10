Strijd tussen wantrouwen en verdriet – hoe de rouw om de dode Lisa wordt overheerst door complottheorieën

De rechtbank in Zwolle, donderdag voor aanvang van de zitting. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik kom maar niet aan rouwen toe’, zegt de moeder van Lisa. Bijna vijf maanden geleden maakte haar dochter, die in een gezinshuis in Oost-Nederland verbleef, op 14-jarige leeftijd een einde haar leven. Maar nog altijd krijgen de nabestaanden van het meisje, dat met depressies kampte, amper de ruimte voor hun verdriet.

En dat, verklaart de moeder van Lisa deze ochtend in de rechtbank van Zwolle, is de schuld van Agnes P., een vrouw die het afgelopen jaar diverse malen in de media verscheen als slachtoffer van de toeslagenaffaire.

P., die vandaag verstek laat gaan en ook voor deze krant onbereikbaar was voor commentaar, strooit sinds juni op Twitter en Facebook de wildste verhalen rond over het overlijden van Lisa en riep zelfs op haar crematie te verstoren. Omdat sommaties niets uithaalden, heeft de moeder van Lisa, die uit angst voor vijandige reacties op sociale media niet met haar naam in de krant wil, een kort geding tegen P. aangespannen waarin ze eist dat de vrouw zich niet meer publiekelijk uitlaat over haar dochter. ‘Dit moet eindelijk eens stoppen’, snikt ze.

Op het eerste gezicht draait de zaak puur om een persoonlijk drama met louter verliezers. Maar het geschil legt ook iets anders bloot: hoe de toch al desastreuze toeslagenaffaire ook nog het complotdenken in de samenleving aanwakkert en versterkt.

‘Staatsontvoeringen’

Agnes P. groeide in korte tijd uit tot één van de bekendere gezichten van de tienduizenden gedupeerden van het schandaal rond kinderopvangtoeslagen. In NRC Handelsblad, Linda, Libelle en Ongehoord Nieuws vertelde ze uitgebreid hoe ze door de belastingdienst in de schulden was geraakt, al haar bezittingen had verloren en psychische problemen had opgelopen. Het gevolg was dat haar jongste dochter in een gezinshuis belandde en ze al jaren geen contact meer met haar heeft.

Dat laatste overkwam ook veel andere slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zeker 1.675 kinderen van toeslagenouders werden uit huis geplaatst. ‘Staatsontvoeringen’, noemde cabaretier Peter Pannekoek dat, een term die al snel ingeburgerd raakte op sociale media.

Als P. begin juni verneemt dat in het gezinshuis waar haar dochter verblijft een meisje van dezelfde leeftijd uit het leven is gestapt – de 14-jarige Lisa – raakt ze bevangen door angst. Op Facebook en Twitter, waar ze bij elkaar zo’n 10.000 volgers heeft, vraagt ze zich openlijk af of Lisa misschien haar eigen dochter is en een andere naam heeft gekregen. Ook nestelt zich het idee in haar hoofd dat het overleden meisje is vermoord. ‘Deze crematie moet gestopt worden!’, schrijft ze, zodat er een ‘onafhankelijke autopsie’ kan plaatsvinden.

Ook als ze van de politie heeft gehoord dat Lisa niet haar kind is, blijft P. suggestieve berichten over de twee meisjes verspreiden. Zo begint ze een crowdfundingsactie om een privédetective te kunnen inhuren die haar dochter moeten terughalen, waarbij ze vermeldt dat Lisa ‘op dubieuze wijze’ is gestorven. Het levert haar 3.800 euro aan donaties op.

Argwanende teksten

Met haar verhalen, waarin Mark Rutte steeds vaker als ‘satanistische pedofiel’ figureert, weet P. honderden volgers op sociale media te mobiliseren. Ze plaatsen argwanende teksten in het onlinecondoleanceregister voor Lisa, delen de persoonsgegevens van de pleegouders van het gezinshuis, en maken één van de pleegouders op diens eigen Facebookpagina uit voor sekteleider en moordenaar. Ondertussen, zo vertellen betrokkenen aan deze krant, ontvangt het gezinshuis meerdere nare telefoontjes van mensen die zich voordoen als ‘onderzoeksjournalist’.

De intimidaties nemen zulke alarmerende vormen aan dat de plaatselijke politie besluit om de herdenkingsdienst voor Lisa te laten bijwonen door twee agenten en twee handhavers van de gemeente. Na afloop van de plechtigheid, die via internet wordt uitgezonden plaatst complotsite De Nieuwe Media een screenshot waarop Lisa in haar kist te zien is.

Dat Agnes P. ervan overtuigd is geraakt dat ze een duister complot op het spoor is, en dat zoveel Nederlanders haar ongefundeerde beweringen klakkeloos overnemen, lijkt niet verwonderlijk in een tijd waarin het complotdenken hoogtij viert en zelfs door gekozen volksvertegenwoordigers wordt beleden.

Theorieën over een elite die kinderen zou ontvoeren, misbruiken en vermoorden, doen op internet al jaren in allerlei varianten de ronde en zijn, mede doordat Donald Trump er zijn zegen aan gaf, populairder dan ooit. In Nederland wemelt het op sociale media van de complotdenkers voor wie de ‘staatsontvoeringen’ na de toeslagenaffaire het definitieve bewijs vormen dat de overheid op hun kinderen uit is.

Meegezogen in complotdenken

Daarnaast is er een trend waarneembaar waarbij actiegroepen tegen het coronabeleid als Samen voor Nederland en Vrouwen voor Vrijheid hun aandachtsveld uitbreiden met het lot van de boeren, de oorlog in Oekraïne én de toeslagenaffaire. Daardoor wordt het voor toeslagenouders mogelijk eenvoudiger om in het complotdenken te worden meegezogen.

Bovendien, zegt ’s lands bekendste toeslagenouder Kristie Rongen, die ooit Mark Rutte op televisie het vuur aan de schenen legde over het toeslagenschandaal, heeft de Nederlandse regering het er zelf naar gemaakt dat mensen als Agnes P. niets meer zomaar voor waar aannemen. ‘Zo’n uithuisplaatsing doet iets met je als ouder. Als je dan vervolgens hoort hoeveel fouten er door de overheid zijn gemaakt, en nooit antwoord krijgt op al je vragen, ga je bijna vanzelf in complotten geloven.’

De moeder van Lisa heeft daar allemaal geen boodschap aan. Haar dochter is dood en ze wil maar één ding: dat er een einde komt aan de wilde speculaties van P. Als de rechter haar aan het eind van de zitting vertelt dat ze pas over twee weken uitspraak doet, zakt ze moedeloos onderuit op haar stoel. ‘Dan zit ik dus nog twee weken in deze ellende.’