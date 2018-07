Strijd tegen IS ‘bijna voorbij’, groep pleegt aanslagen Syrië: 50 doden

Terwijl een hoge generaal van de coalitie tegen IS voorspelde dat de strijd tegen de jihadisten nog maar drie maanden duurt, werd Zuid-Syrië woensdag opgeschrikt door een serie zelfmoordaanslagen. Volgens Damascus zat IS achter de aanvallen in Sweida, onder andere op een markt, waarbij zeker 50 doden vielen.

Een van de zelfmoordterroristen sloeg toe op een groentemarkt. Foto REUTERS

Volgens de autoriteiten in Sweida zouden er minstens 78 gewonden zijn. De bloedige aanslagen, die lijken op eerdere IS-zelfmoordaanslagen, zijn de ergste in maanden en komen op een moment dat het Syrische leger terreinwinst boekt bij een offensief in het zuiden. Het leger probeert onder andere met IS verbonden strijders dicht bij de grens met Israël en Syrië te verslaan.

De zelfmoordaanslagen in Sweida en andere plaatsen in de gelijknamige provincie zijn bijzonder. De stad, waar voornamelijk druzen wonen, was het bloedige geweld van IS en andere strijdgroepen tot nu toe bespaard gebleven in de al zeven jaar durende burgeroorlog.

Volgens de staatszender Al-Ikhbariya sloeg een van de zelfmoordterroristen in alle vroegte toe op een groentemarkt. Hij reed op een motorfiets door de markt waarna hij zichzelf opblies. Een tweede aanvaller blies zich op een druk plein op. Twee andere zelfmoordterroristen lieten hun bomgordels ontploffen toen de politie achter ze aan zat.

De Franse brigadier-generaal Frederic Parisot denkt dat de strijd tegen IS nog maar drie maanden duurt. Foto AFP

IS zit in de val

Het leger maakt bij het zuidelijke offensief in de naburige provincies Deraa en Quneitra gebruik van eenheden die in Sweida gelegerd waren. De regering van president Bashar al-Assad heeft nu Deraa in handen, maar in Quneitra wordt nog steeds gevochten met aan IS gelieerde strijders.

Sinds het legeroffensief in juni begon, zijn in Quneitra onder andere gebieden ingenomen nabij de door Israël bezette Golanhoogte. Het Israëlische leger schoot dinsdag een Syrisch gevechtsvliegtuig neer dat luchtaanvallen uitvoerde, toen het zo’n twee kilometer de Golanhoogte binnendrong.

De jihadisten van IS zijn, na vier jaar strijd tegen een internationale coalitie onder leiding van de VS, vrijwel verslagen. Volgens de Franse brigadier-generaal Frederic Parisot, die een hoge functie heeft in de anti-IS-operatie Inherent Resolve, is het kalifaat dat IS in 2014 uitriep nu teruggebracht tot een klein stadje in het oosten van Syrië. Een paar honderd strijders zouden Hajin en omgeving nog verdedigen. Het stadje bevindt zich op zo’n dertig kilometer van de Iraakse grens.

Volgens de Franse generaal, hoofd civiel-militaire operaties van de internationale coalitie, zal het nog twee tot drie maanden duren voor ook dit laatste stukje van het IS-kalifaat is veroverd. ‘Dat zal het einde zijn van het IS-grondgebied’, aldus Parisot in het Pentagon. ‘Wij verwachten een moeilijk gevecht. Het goede nieuws is dat ze in de val zitten. Wij gaan ze doden.’

Het gebied dat IS nu nog in handen heeft, zou zo’n vijfhonderd vierkante kilometer groot zijn. Het IS-kalifaat in Syrië en Irak was in 2014 zo’n 90 duizend vierkante kilometer groot. IS telde toen naar schatting 50 duizend strijders. Hoeveel rebellen van de beweging zich nog in totaal in Syrië en Irak bevinden, is niet duidelijk.