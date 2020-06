Strijd om voorzitterschap Eurogroep barst los: Hoekstra ziet Spaanse kandidaat Calviño niet zitten

De Spaanse financiënminister Nadia Calviño (l) in januari tijdens een overleg met haar Europese collega’s in Brussel. Beeld EPA

EU-ambtenaren zeggen dat Hoekstra en zijn medewerkers ‘leidend’ zijn in het verzet tegen Calviño. Die liet zich onlangs schamper uit over de Hanzeliga, de club van tien noordelijke EU-landen waarin Nederland een voorname rol speelt. Bovendien is Calviño gecharmeerd van eurobonds, het Europese schuldpapier waar Hoekstra van gruwt. In zijn contacten met collega-ministers maakt Hoekstra duidelijk dat Calviño niet de juiste persoon is om de Portugees Mário Centeno op te volgen.

De stemming over het voorzitterschap van de Eurogroep – de invloedrijke club van Europese ministers van Financiën – is op 9 juli. In Brussel wordt de 51-jarige Calviño als favoriet getipt. Ze geldt als competent en kent de EU. Voor ze minister werd in de regering-Sánchez was ze de baas van de Budget-afdeling bij de Europese Commissie. Ze zou de eerste vrouwelijke Eurogroepvoorzitter zijn.

Politiek evenwicht

Dat de socialist Sánchez haar naar voren schuift, geldt ook als een voordeel: het geeft een politiek evenwicht tussen de Commissie die wordt geleid door een christen-democraat (Ursula von der Leyen) en de EU-top die wordt voorgezeten door de liberaal Charles Michel. Calvinõ is overigens voor zover bekend geen lid van een politieke partij.

Tegen haar pleit dat de regering-Sánchez niet erg stabiel is. Als die valt en Calviño verdwijnt van het politieke toneel moet de Eurogroep weer op zoek naar een nieuwe voorzitter. De regels schrijven voor dat de voorzitter een zittende minister van Financiën is. Haar denigrerende opmerkingen over de Hanzeliga (‘kleine landjes’) en pleidooien voor een apart budget voor eurozone, maken haar in noordelijke eurolanden verdacht.

Compromiskandidaat

De Ierse minister Donohoe (45) wordt als goede compromiskandidaat gezien. Zijn gematigde opvattingen zijn acceptabel voor veel lidstaten. Daarbij kent hij de bezuinigingspijn van landen als Spanje, Griekenland en Portugal nadat die miljarden euro’s leenden bij het Europees noodfonds om een faillissement te voorkomen.

Ierland moest ook een beroep doen op het noodfonds. Donohoe is een christen-democraat, wat de machtsbalans in Brussel zou verschuiven. Nadeel voor hem is dat pas komend weekend duidelijk is of de nieuwe Ierse regering van start kan gaan.

De Luxemburgse minister Gramegna (62) is een liberaal. Het grootste nadeel voor hem is dat de eerste Eurogroepvoorzitter (2005-2013) ook een Luxemburger was (Jean-Claude Juncker) waardoor het groothertogdom eigenlijk niet aan de beurt is voor deze hoge positie.

Dijsselbloem

De Eurogroep zet het financieel-economisch beleid uit voor de eurolanden. Ten tijde van de eurocrisis en Griekse crisis, speelde de Eurogroep een belangrijke rol bij het zoeken naar noodzakelijke compromissen. Oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) kreeg als voorzitter faam en kritiek voor zijn werk. Zijn opvolger Centeno werd niet als doortastend ervaren.

Bij de verkiezing van de voorzitter hebben alle 19 eurolanden één stem. De winnende kandidaat moet minstens tien stemmen krijgen.