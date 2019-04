Strijd om Tripoli bereikt buitenwijken, luchtaanvallen door leger van bevelhebber Haftar

Soldaten van het leger van Khalifa Haftar vertrekken uit de oostelijke stad Benghazi om deel te nemen aan de strijd rond de hoofdstad Tripoli. Beeld Reuters

Eerder in het weekend nam Haftars Libische Nationale Leger (LNA) het internationale vliegveld van de hoofdstad Tripoli in. De luchthaven is al vijf jaar niet in gebruik, nadat het in 2014 bij gevechten zwaar was beschadigd. Volgens de Libische regering zijn de afgelopen dagen in Tripoli 21 personen omgekomen en 27 gewond geraakt.

Haftar controleert het oosten en een groot deel van het zuiden van het land. Zijn tegenregering zetelt in Benghazi. Ook in het westen, tussen Tripoli en de Tunesische grens, hebben milities zich bij hem aangesloten. De regering van premier Faywez Serraj heeft niet veel meer dan de hoofdstad, de havenstad Misrata en enkele omringende steden in handen.

Opmars naar Tripoli

Vorige week begon Haftar een opmars naar Tripoli. Hij heeft inmiddels de zuidrand van de stad bereikt. De 75-jarige veldmaarschalk presenteert zich als een vijand van het islamitisch extremisme. Hij zou de eenheid in het land kunnen herstellen. Maar tegenstanders zien in hem een sterke man die een dictatuur als die onder Moammar Kadhafi wil vestigen. Haftar was ooit legerchef onder Kadhafi.

Milities uit de stad Misrata zijn met zwaar geschut naar Tripoli getrokken om het officiële regeringsleger te helpen het offensief van Haftar af te slaan. De geduchte Misrata-militie leverde een groot aandeel in de strijd tegen het leger van Kadhafi tijdens de volksopstand van 2011.

Oorlog zonder winnaars

Premier Serraj zei zaterdag in een televisietoespraak dat ‘uit alle delen van het land’ gewapende eenheden naar de hoofdstad komen om zijn regering en ‘de droom van Libië als een civiele, soevereine staat’ te steunen. Hij waarschuwde voor een ‘oorlog zonder winnaars’.

De Verenigde Naties hebben de twee kampen opgeroepen een bestand in acht te nemen, tot nu vergeefs. De VN zijn vooralsnog niet van plan de internationale conferentie over een routekaart naar vrede in Libië af te zeggen. Die vindt van 14 tot 16 april plaats in de zuidwestelijke stad Ghadames. ‘We hebben een jaar aan de voorbereiding gewerkt. Zo gauw geven we het niet op’, zei VN-gezant Ghassan Salame zaterdag op een persconferentie in Tripoli.

Een verklaring van de VN-Veiligheidsraad waarin de troepen van generaal Haftar werden opgeroepen om hun opmars naar Tripoli te staken, werd zondag geblokkeerd door Rusland. De Russische delegatie vroeg dat de formele verklaring alle Libische legers, en niet alleen die van Haftar, zou oproepen om de strijd te staken, zeggen diplomatieke bronnen. De VS verwierpen die aanpassing. En dus kantte Rusland zich tegen de verklaring in zijn geheel, aldus diplomaten. Verklaringen in de Veiligheidsraad moeten unaniem goedgekeurd worden.