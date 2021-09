Strijd om referendum: passen er binnen de Utrechtse stadsgrenzen nog 100 duizend inwoners bij?

Jan Korff de Gidts en Anna Zanger lopen door Utrecht Overvecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zouden ze het hier al weten? Dat is een vraag die Jan Korff de Gidts (75) en Anna Zanger (61) op deze zonnige maandagmiddag bezighoudt. Zouden de mensen die hier nu wonen weten dat deze plek een groot knooppunt wordt in de ‘tien-minutenstad’ die Utrecht moet worden?

Ze wandelen rond station Utrecht Overvecht. Nu is dat nog een vrij onbeduidende plek, met aan de ene kant de jarendertighuizen van het statige Tuindorp en aan de andere kant een wat afgebrokkeld winkelcentrumpje, met daarachter de hoogbouwflats van een van de armste wijken van de stad.

Maar over een jaar of wat ziet het er hier heel anders uit, denken Korff de Gidts en Zanger. Dan verrijst op de plek waar nu broodjes verkocht worden en meloenen uitgestald staan een glimmend winkelcentrum met dure appartementen erboven. En die parkjes verderop? Het ligt voor de hand dat die straks vol woontorens staan.

Ondertussen weten de huidige bewoners nog van niks, vrezen ze. Want welke Utrechter heeft nou meegekregen dat de gemeenteraad half juli de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 heeft aangenomen? En dat in dat plan geschetst wordt hoe de stad de komende twee decennia 100 duizend nieuwe inwoners zal huisvesten?

‘Alleen het college, een beperkt aantal ambtenaren en een paar geïnformeerde burgers weten ervan’, zegt Korff de Gidts, die in Utrecht vooral bekend is vanwege zijn strijd tegen de aanleg (en nu: verbreding) van de A27 bij landgoed Amelisweerd. ‘Dat vinden wij zorgelijk.’

Utrecht Overvecht. Beeld Dronescenario

Hij wil daarom dat er een referendum komt, een referendum over de vraag óf Utrecht eigenlijk wel zo rap moet groeien, en zo ja, of dat moet gebeuren door middel van ‘verdichting’: het bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen.

Onlangs begon hij daarom met Zanger, die al jaren actief is in bewonerscomités, een petitie. Als het ze lukt vóór eind september 10 duizend Utrechtse handtekeningen te verzamelen, dan zullen alle inwoners van Utrecht zich komend voorjaar bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitspreken over de ruimtelijke strategie. Zondagmiddag waren er ruim 4.600 handtekeningen binnen.

Geboorteoverschot

Die ruimtelijke strategie werd half juli met een krappe meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. In het voorwoord schrijft wethouder Klaas Verschuure (D66) dat het een document is ‘waarin we lijnen naar de horizon tekenen’, een document ‘waarmee we het gesprek aangaan met de stad om te bouwen aan onze gezamenlijke toekomst’. Verderop valt te lezen dat het ‘een indicatief beeld van de beoogde ontwikkeling is’.

Dat Utrecht er 100 duizend inwoners bij moet krijgen, bovenop de 350 duizend Utrechters die er al wonen, lijkt daarbij een gegeven. Het cijfer is gebaseerd op een bevolkingsprognose, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. ‘Utrecht kent vergeleken met de andere G4-steden een groot geboorteoverschot.’

Volgens de plannen moet Utrecht ‘een stad van iedereen’ blijven, met betaalbare woningen en voorzieningen. Ook moet de stad groener worden, moet de bereikbaarheid verbeteren en de menselijke maat intact blijven.

Daarom is het idee Utrecht tot tien-minutenstad te transformeren. Een stad waarin elke inwoner winkels, kantoren, sportvelden en parken in tien minuten kan bereiken. Om dat mogelijk te maken groeit Utrecht ‘van een stad met één centrum, naar een stad met meerdere centra’. De groei zal zich concentreren op vijf plekken rondom het oude stadscentrum, waar flink gebouwd zal worden. Die plekken zullen door een nieuwe ov-ring aan elkaar geregen worden.

Betaalbare woningen

Mooie woorden hoor, vinden Korff de Gidts en Zanger, maar ze blijven nog met flink wat vragen zitten. Is er bijvoorbeeld wel voldoende ruimte voor sociale woningbouw? In hoeverre draagt dit plan bij aan de klimaatdoelstellingen? En waar is de financiële onderbouwing?

Korff de Gidts: ‘Bij die knooppunten komen vijf Hoog Catharijnes. Ik denk niet dat ze daar sociale woningbouw in de buurt plannen, want het is dure grond. Waar moeten die betaalbare woningen voor leraren en politieagenten dan wel komen?’

Zanger: ‘Ze beloven vergroening, maar als je binnen de bestaande grenzen van de stad wil gaan bouwen, krijg je meer steen op dezelfde oppervlakte. De hoeveelheid groen per woning neemt dus af. Hoe halen ze die ambitie dan? Voor projectontwikkelaars is het groen vaak de sluitpost. Er gaat een streep door als het te duur wordt.’

Het zijn kwesties waar de burgers meer bij betrokken moeten worden, vinden ze. Vandaar dus dat referendum.

Wethouder Verschuure laat via zijn woordvoerder weten dat hij blij is dat Utrechters ‘zich enorm betrokken voelen’. Hij noemt het ‘een groot goed’ dat burgers vrij zijn om voor een referendum te pleiten. ‘Het is van belang dat mensen in de stad weten dat ze altijd mee kunnen praten, denken en beslissen over de toekomst van hun stad. Daar gaan we uiteraard mee verder.’

‘We wachten op een uitnodiging van de wethouder', zegt Korff de Gidts. ‘Tot nu toe hebben we nog niets van hem vernomen.’