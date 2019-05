Strijd om patiëntenbestand voormalig MC Zuiderzee bereikt rechtszaal

Het Sint Jansdal ziekenhuis dat de ziekenhuiszorg in Lelystad overnam na het faillissement van MC Zuiderzee. Beeld ANP

Het ziekenhuisbankroet in Lelystad, eind vorig jaar, heeft een moddergevecht in de polder ingeluid. Met als inzet: van wie ‘is’ de patiënt? Volgens het Sint Jansdal en de curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen behoort het patiëntenbestand tot de ‘goodwill’ van het overgenomen ziekenhuis. Specialisten uit het voormalige MC Zuiderzee claimen dat de patiënten een behandelrelatie hadden met hen en niet met het ziekenhuis.

‘De patiënt is van niemand, de patiënt heeft een eigen vrije artsenkeuze’, zegt advocaat Henk Stollenwerck, die plastisch chirurg Werner Beekman bijstaat. BeekmanKlinieken is nog steeds gevestigd in een gehuurde ruimte in het voormalige MC Zuiderzee. Voor het faillissement waren de patiëntendossiers van de zelfstandige kliniek in beheer bij het ziekenhuis.

Met de overname van het ziekenhuis is ook het volledige patiëntendossiersysteem overgedragen aan de curatoren. ‘De behandelend arts heeft een wettelijke bewaarplicht voor medische dossiers. Maar Beekman kan nu niet bij zijn eigen dossiers’, zegt Stollenwerck. Volgens hem komen ze er met de curatoren wel uit. ‘Die erkennen dat Beekman de dossiers moet krijgen.’

Slordig of bewust

Met het St Jansdal is het een ander verhaal. Het ziekenhuis zou persoonsgegevens uit de patiëntendossiers gebruiken om patiënten te verzoeken hun behandeling bij het St Jansdal voor te zetten, stelt Beekman. Zoals ook gebeurt met de 18 duizend patiënten van specialismen die wel door het Harderwijkse ziekenhuis zijn overgenomen. ‘Of ze zijn heel slordig, of ze proberen bewust om patiënten binnen te halen’, aldus Beekmans advocaat.

De curatoren willen niet op de inzet van het kort geding reageren, het St Jansdal evenmin. ‘Wij kijken nu liever vooruit dan achterom’, aldus een woordvoerder. Volgens haar hebben alle patiënten van het voormalig MC Zuiderzee de keuze gekregen hun behandeling in het St Jansdal of elders voort te zetten.

Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad werd op 25 oktober 2018 als onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. St Jansdal uit Harderwijk nam in februari de zorg in Lelystad over. Daartoe zouden artsen van het MC Zuiderzee in dienst kunnen komen bij St Jansdal. Maar dat gebeurde amper; vakgroepen in Harderwijk beslisten dat versterking uit Flevoland niet nodig of ongewenst was.

Veel specialisten die voorheen opereerden vanuit het MC Zuiderzee zetten hun eigen kliniek voort of begonnen voor zichzelf – noodgedwongen of uit eigen beweging. Soms binnen dezelfde ziekenhuismuren, soms op een steenworp afstand, zoals de orthopeden, een kaakchirurg en een reumatoloog. Die sloot zich aan bij Reumazorg Zuid West Nederland.

Datalek

In februari kwamen de verhoudingen op scherp te staan toen de curatoren een brief stuurden naar Flevolandse reumapatiënten. Daarin waarschuwden zij dat behandelingen bij Reumazorg ZWN mogelijk niet vergoed zouden worden en betichtten zij de reumatoloog van een datalek.

Reumazorg ZWN sloeg terug met een advertentie in de Flevopost. ‘We vragen ons af of deze curator uw belang wel voor ogen had toen ze de brief schreef. Of heeft ze gedacht dat ze u als patiënten mee kon verkopen aan het nieuwe ziekenhuis, net zoals de stoelen en de tafels?’

Ook hier was de overdracht van medische dossiers een twistpunt, zegt Josien Veris van Reumazorg ZWN. ‘Patiënten wilden hun vertrouwde reumatoloog volgen. Maar het St Jansdal heeft toch van de curator hun gegevens gekregen. Dat kan helemaal niet.’ Wie zijn dossier heeft opgevraagd, heeft dat inmiddels gekregen.

St Jansdal weigert ondertussen diagnostiek (zoals het prikken van bloed of het maken van röntgenfoto’s) voor patiënten die artsen van zelfstandige behandelcentra verkiezen boven specialisten van het St Jansdal in Lelystad of Harderwijk. ‘Samenwerken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkheden om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren’, verdedigde het St Jansdal zich in een verklaring.

Het ziekenhuis had wellicht op meer patiënten gerekend, zegt Josien Veris. Maar door diagnostiek te weigeren, doet St Jansdal zichzelf tekort, vindt zij. Reumazorg ZWN begint nu samen met andere zelfstandige centra een eigen diagnostisch centrum. ‘Er is geen gesprek mogelijk, terwijl je in deze tijd juist moet samenwerken.’