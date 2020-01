Strijd om Libië nadert eindfase na inname kuststad door leger van Haftar

Woordvoerder Ahmad al-Mesmari kondigt aan dat de oppositietroepen van Haftar kuststad Sirte hebben ingenomen. Beeld AFP

Hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering van Fayez al-Serraj zetelt, wordt sinds april belegerd door het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Haftar. Vorige maand kondigde Haftar aan klaar te zijn om de stad definitief in te nemen, waarop de gevechten rond de stad fors zijn verhevigd. Zaterdag kwamen nog zo’n dertig soldaten om bij een drone-aanval op een militaire academie in de hoofdstad.

De drone-aanval, waarschijnlijk uitgevoerd door een van de vele buitenlandse machten die zich inmiddels bemoeien met de oorlog in Libië, is hevig veroordeeld door Ghassan Salame, de speciale gezant voor Libië van de VN. Salame probeert al jaren vergeefs de strijdende partijen in Libië aan tafel te krijgen en vrije verkiezingen te organiseren. Die hoop werd in april definitief de bodem in geslagen toen Haftar zijn troepen richting Tripoli stuurde en ondanks een internationaal wapenembargo steun kreeg van onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Frankrijk en Rusland.

Nachtmerrie

Vorige week stemde het Turkse parlement ermee in troepen te sturen om de regering van Serraj te steunen tegen het oprukkende leger van Haftar, waarmee de strijd om de macht in Libië helemaal dreigt te veranderen in een proxy-oorlog. Ook Italië en Qatar steunen Serraj. VN-gezant Salame riep maandag na een bijeenkomst met de VN Veiligheidsraad alle landen op ‘om uit Libië te blijven’. ‘Er zijn nu genoeg wapens en huurlingen in Libië. Blijf weg uit de Libische nachtmerrie.’

Volgens Haftars LNA werd Sirte maandag in ‘een plotselinge snelle operatie’ in slechts drie uur tijd ingenomen, zo zei commandant Ahmad al-Mesmari vanuit LNA-basis Benghazi. Regeringsgezinde strijders die Sirte verdedigden, zouden zich volgens de LNA vrijwillig hebben teruggetrokken. De Regering van Nationaal Akkoord (GNA) van Serraj ontkende aanvankelijk dat Haftar de stad Sirte onder controle heeft, maar de regeringsgezinde strijders bevestigden dinsdagochtend dat zij zich inderdaad hebben teruggetrokken om ‘verder bloedvergieten’ te voorkomen.

Volgens de Libische nieuwssite Libya Observer kon Haftar de stad innemen, omdat de plaatselijke regeringsgezinde verdedigingsmilitie in de steek is gelaten door een andere lokale militie, Brigade 604. Deze salafistische militie zou zijn overgelopen naar het leger van Haftar.

Sirte is de geboorteplaats van de in 2011 afgezette en vermoorde Libische leider Muammar Khadafi. De kuststad werd in 2014 ingenomen door Islamitische Staat (IS). In 2016 werd IS uit Sirte en de nabijgelegen strategische olievelden en havens verdreven door regeringstroepen vanuit Tripoli met hulp van Amerikaanse luchtsteun. In 2016 veroverde het leger van Haftar vanuit zijn thuisstad Benghazi de oliehavens op de wankele regering van Serraj. Die is het nooit gelukt om de eenheid te herstellen nadat het land na Khadafi's dood in handen was gevallen van talloze rivaliserende milities.