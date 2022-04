Strijd om leiderschap PvdA-fractie gaat tussen Kuiken en Nijboer

Attje Kuiken en Henk Nijboer in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Andere kandidaten konden zich tot donderdag melden, maar dat is niet gebeurd. Het fractievoorzitterschap is vacant nadat Lilianne Ploumen vorige week onverwacht haar vertrek aankondigde. Ploumen zelf was ook al een onverwachte voorzitter, omdat de gekozen lijsttrekker Lodewijk Asscher kort voor de verkiezingen van 2021 vertrok uit de politiek.

Kuiken (44) of Nijboer (39) wordt dus de derde aan het roer van de PvdA in anderhalf jaar tijd. Beiden zijn oudgedienden in de Kamer, Kuiken zelfs al sinds 2006. In 2016 was ze al een tijdje waarnemend fractievoorzitter na het opstappen van Diederik Samsom. Nijboer arriveerde in 2012 op het Binnenhof en maakte onder meer naam als woordvoerder financiën.

De 9-koppige fractie kiest vrijdag een nieuwe voorzitter. Of die ook de lijsttrekker zal zijn bij de volgende landelijke verkiezingen is niet zeker. Het partijbestuur heeft al aangekondigd dat er tegen die tijd een lijsttrekkersverkiezing zal worden gehouden. Verkiezingsonderzoeken wijzen al jaren op een sterke voorkeur van de kiezers voor ‘externe’ kandidaten als eurocommissaris Frans Timmermans of de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Over de belangrijkste kwestie die de partij verdeelt, zijn Kuiken en Nijboer het juist eens. Nijboer liet dinsdag bij zijn kandidaatstelling al weten dat de door Ploumen ingezette samenwerking met GroenLinks ‘naar meer smaakt’, zonder dat verder concreet te maken. Ook Kuiken zegt de samenwerking te willen uitbouwen. ‘Met een gebundelde progressieve beweging maken we een grotere vuist tegen de conservatieve krachten.’