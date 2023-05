Strijd om laatste restzetels bepaalt stemming voor Eerste Kamer

Leden van het kabinet in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Premier Mark Rutte noemde het ooit al eens ‘een redelijk bizar systeem’ – de getrapte, indirecte verkiezing van de Eerste Kamer – maar zeker is dat alle Haagse insiders dinsdag vanaf 15.00 uur gespannen voor de televisie zitten. De op 15 maart gekozen 570 Provinciale Statenleden bepalen dan welke 75 Eerste Kamerleden op 13 juni zitting nemen in de nieuwe senaat.

De samenstelling ligt in grote lijnen vast. BBB zal als grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen veruit de grootste fractie krijgen in de Eerste Kamer. Toch is er achter de schermen al weken een gevecht gaande om een paar restzetels die voor Rutte IV cruciaal kunnen zijn in de permanente zoektocht naar meerderheden in de senaat voor het kabinetsbeleid.

Over de auteur

Frank Hendrickx is politiek verslaggever voor de Volkskrant. In 2022 kreeg hij de journalistieke prijs de Tegel voor zijn onthullingen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en co. Hendrickx was eerder correspondent in de VS en Rusland.

Het ligt voor de hand dat coalitiepartij ChristenUnie er in elk geval een restzetel bij krijgt. De coalitiepartij komt nu net één of twee stemmen tekort in de Provinciale Staten om een derde zetel in de Eerste Kamer te bemachtigen. Tegelijkertijd zitten andere coalitiepartijen ruim in hun stemmen. De oplossing: één of twee leden van andere coalitiepartijen brengen een strategische stem uit op de ChristenUnie. Zelf verliezen ze er niks mee, maar de coalitie krijgt er in de Eerste Kamer een zetel bij. De zetel zal ten koste gaan van de PVV, die volgens de huidige prognose maar net genoeg stemmen heeft voor vijf zetels.

Die ene extra zetel kan voor Rutte IV een groot verschil maken. De coalitie komt in de huidige prognose uit op 22 zetels in de Eerste Kamer. Als dat er 23 worden, is de steun van GroenLinks en PvdA precies genoeg om in de senaat een meerderheid voor het kabinetsbeleid veilig te stellen. Zonder de extra restzetel moet het kabinet nog een derde gedoogpartij zoeken, zoals Volt. De meest voor de hand liggende optie ‘over rechts’ blijft in elk scenario BBB, dat de coalitie in z’n eentje aan een meerderheid kan helpen.

Het is ook nog mogelijk dat coalitiepartij CDA er eveneens een restzetel bij krijgt, waardoor de partij van Wopke Hoekstra niet op vijf, maar op zes zetels in de Eerste Kamer uitkomt. Er zijn meerdere scenario’s om dat te bereiken, bijvoorbeeld doordat een Statenlid van VVD of D66 in een provincie met relatief veel inwoners een stem uitbrengt op het CDA. De stemmen van Statenleden uit provincies met veel kiezers, zoals Zuid-Holland of Gelderland, wegen zwaarder dan de stemmen van Statenleden uit minder dichtbevolkte provincies, zoals Zeeland of Flevoland.

De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen dinsdag kan daarmee ook een indicatie zijn van de verhoudingen binnen de coalitie van Rutte IV. Als ChristenUnie en mogelijk ook het CDA worden geholpen, kan dat gezien worden als een investering in de toekomst van het huidige kabinet.

Helemaal in eigen hand hebben de Haagse partijtoppen de uitslag niet. De stemmingen zijn anoniem en Statenleden kunnen zich op het allerlaatste moment bedenken. In het verleden zijn er ook wel eens vergissingen begaan: zoals een Statenlid dat de verkeerde kleur pen gebruikte bij het invullen van het stembiljet of te veel vakjes aankruiste. Eén fout kan alle berekeningen in de strijd om de restzetel weer op losse schroeven zetten.