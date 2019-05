Strijd om haan in mast tijdens feest op Schiermonnikoog nog niet gestreden

Het Kallemooifeest op Schiermonnikoog. Tijdens het folkloristische pinksterfeest wordt een haan drie dagen in een mand gehouden. Beeld Leeuwarder Courant

Ook dit jaar verleende de gemeente Schiermonnikoog een vergunning voor het evenement. De dierenorganisatie vocht dat besluit zonder succes aan bij de rechtbank en gaat nu in beroep bij de hoogste bestuursrechter.

De rechtbank in Groningen oordeelde in maart dat het geen dierenmishandeling is om een haan drie dagen lang in een mand in een mast te hangen. De haan wordt vooraf onderzocht door een dierenarts, krijgt water en voer en voldoende beschutting. Ook hangt er tijdens het Kallemooifeest een camera in de mand om de haan in de gaten te houden.

Angst en stress

Maar volgens het Comité Dierennoodhulp is er wel degelijk sprake van dierenmishandeling. ‘Mishandeling is niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen.’

Over wat precies het doel is van de haan aan de vlaggenmast bestaan veel lezingen, maar velen houden het op een vruchtbaarheidsritueel. Over de functie van de haan bestaat wel zekerheid: tijdens de driedaagse feestelijkheden gelden op Schiermonnikoog geen gemeentelijke regels, dus ook niet voor de horeca. Gelegenheden sluiten pas de deuren op het moment dat de haan ’s ochtends gaat kraaien.

Sandra van de Werd van het Comité Dierennoodhulp sprak eerder in de Volkskrant van ‘walgelijk en volstrekt nutteloze dierenmisbruik’. Ze kondigde toen al aan niet van plan te zijn haar strijd voor de haan te staken.

Van de Werd verwierf eerder landelijke bekendheid toen zij een kip die in een kunstproject werd gebruikt – ‘Kip Jip’ – bevrijdde. Ze hield er wel een strafblad wegens kippendiefstal aan over.