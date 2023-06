Strijd laait weer op in Soedan, nieuw staakt-het-vuren afgekondigd

Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Beeld AP

Het conflict tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) duurt al twee maanden, zonder dat een van de partijen duidelijk de overhand heeft. Al diverse keren is een staakt-het-vuren afgekondigd, maar die waren slechts tijdelijk en hielden nooit lang stand. Begin juni was er nog een 24 uur durend staakt-het-vuren, maar kort na het aflopen daarvan werden de gevechten weer hervat.

Volgens getuigen zijn de luchtaanvallen op de hoofdstad Khartoem de afgelopen twee dagen opnieuw opgevoerd. Grote delen van de stad zijn door de gevechten al dagenlang verstoken van elektriciteit en drinkwater. Zaterdag vielen er zeker zeventien doden, onder wie vijf kinderen, door een luchtaanval van het regeringsleger op Khartoem.

Woonwijk aangevallen

Het bombardement werd uitgevoerd op de wijk Yarmoek, in het zuiden van de stad. Volgens de autoriteiten werden 25 huizen vernietigd. Vrijdag waarschuwde het leger inwoners van de hoofdstad al om hun huizen te verlaten, als strijders van de RSF zich in de buurt ophouden. ‘Van nu af aan vallen we ze overal aan’, citeerden lokale media een hoge generaal.

De RSF beschuldigt het leger ervan specifieke woonwijken aan te vallen. Op een video die de militie op Twitter verspreidde, zijn vernielde huizen te zien, en dekens die ogenschijnlijk lijken bedekken. Zelf stelt de RSF een gevechtsvliegtuig te hebben neergehaald.

De RSF is een voortzetting van de beruchte groepering Janjaweed, die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de genocide in de regio Darfur begin deze eeuw. De Soedanese regering erkent de RSF, waardoor Soedan in feite twee legers kent. De twee legers werkten in het verleden zelfs samen in de oorlog in Jemen. De machtsstrijd bestaat uit onenigheid over de manier waarop de RSF onderdeel moet worden van het Soedanese leger, een wens van de regering. Beide legers bestaan uit ongeveer honderdduizend strijders.

De minister van Volksgezondheid Haitham Mohammed Ibrahim maakte zaterdag bekend dat door het conflict al meer dan 3000 mensen zijn omgekomen en meer dan 6000 gewonden zijn gevallen. Er is een groot gebrek aan medische hulp. Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld, van wie de meesten in eigen land. Zo’n 220.000 mensen zijn naar buurlanden gevlucht.