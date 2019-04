Strijd binnen Forum escaleert met ‘karaktermoord’ na ‘kasmoment’ door partijarchitect Otten

Kreeg Henk Otten op woensdag een aanbod dat hij eigenlijk niet kon weigeren? Baudet maande zijn voormalige metgezel via Twitter om ‘eervol’ te vertrekken. Otten wuifde het weg. ‘Ik word hier niet warm of koud van.’

De prijs voor die vechtlust is hoog: nu weet iedereen hoe een oneervol einde eruitziet bij Forum voor Democratie. Otten staat te kijk als iemand die eerder dit jaar ruim 30 duizend euro uit de partijkas heeft gepakt. Een dag na de aanmaning van Baudet komt dat plotseling naar buiten via NRC Handelsblad. ‘Helaas is het waar’, laat de door ‘buikgriep’ gevelde FvD-leider al snel vanaf zijn ziekbed weten.

FvD-Kamerlid Theo Hiddema probeert in de Tweede Kamer de schade voor Otten nog te beperken. Hij spreekt van ‘een kasmoment’ zonder kwaaie bedoelingen, zeker geen fraude of greep in de kas. De poging tot de-escalatie is tevergeefs. Even later stuurt het partijbestuur onder leiding van Baudet een persbericht de wereld in waarin Otten juist wordt beschuldigd van ‘een greep in de kas’.

Baudet en medebestuurder Rob Rooken schilderen de voormalige partijarchitect ook af als een intrigant en leugenaar. ‘Wij betreuren het dat Henk Otten de ernst van zijn vergrijp niet inziet, de affaire niet intern heeft willen oplossen en in de pers doet alsof er sprake is van een politieke richtingenstrijd binnen de partij om zo de aandacht af te leiden.’

‘Wij zijn de partij van de liefde,’ zei Baudet ooit over FvD, maar zelden zal een intern conflict zo hardhandig zijn uitgevochten als nu. Otten kan het schudden door de onthulling. Hij probeert nog duidelijk te maken dat het geld is teruggestort, dat het slechts ging om ‘een slordige omgang met de interne governance’ die volgens de kascommissie goed is afgehandeld, maar het is te laat. Een paar uur later kondigt de grote man van Forum voor Democratie via Twitter zijn vertrek aan als bestuurslid. ‘Onthutsend om te zien hoe mijn mede-oprichters Thierry Baudet en Rob Rooken karaktermoord op mij plegen om hen moverende redenen.’

Senaat

Is de saga daarmee ten einde? Otten is nog steeds lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Als hij zich niet terugtrekt, komt Otten hoe dan ook in de senaat door de wijze waarop de getrapte verkiezingen zijn georganiseerd. Zelfs als geen enkel FvD-statenlid nog op hem stemt, valt de restzetel uiteindelijk aan de lijsttrekker toe. En dat is Otten.

Het roept meteen de vraag op waarom Baudet niet eerder heeft ingegrepen. Als de vergrijpen van Otten inderdaad zo ernstig zijn als nu wordt beweerd, had de partijleider eerder kunnen proberen om hem alsnog uit de senaat te houden. Nu is het te laat; de lijst van FvD is dinsdag door Otten ingeleverd bij de Kiesraad.

Zo lijkt de interne onrust voorlopig nog niet voorbij. Otten is een FvD’er van het eerste uur; hij kent alle partijgeheimen en heeft nog maar weinig te verliezen. De voormalig partijarchitect heeft ook niet de reputatie opgebouwd van iemand die stilletjes in de nacht verdwijnt. Otten heeft al dreigend laten weten dat hij ‘uitgebreid in zal gaan op de gehele gang van zaken’. Onduidelijk is of hij na de escalatie van de afgelopen week nog steun geniet bij provinciale FvD’ers die grotendeels door hem zijn geselecteerd. Als er inderdaad weerzin is tegen de koers van Baudet, zoals Otten beweert, zal dat de komende weken aan de oppervlakte komen.

Zelfs als nieuwe beschietingen uitblijven, is de schade groot voor Forum voor Democratie. Baudet heeft Otten de afgelopen jaren opgehemeld als iemand die ‘volstrekt onmisbaar’ is voor de partij, ‘de beste man op deze plek’ en ‘mijn meest nauwe collega’. Ook Hiddema schilderde hem in zijn boek af als de grote organisator en strateeg op de achtergrond. ‘Henk de Tank’ zorgde dat iedereen in het gareel liep en was dag en nacht bezig met de zeer effectieve socialemediacampagne.

Terugkeer Eldering

De vraag is wie die rol overneemt bij de partij die even snelle als riskante groei doormaakt. Vaststaat dat een aantal afgehaakte FvD’ers terugkeert nu Otten is gevallen. Zo is Kees Eldering, de eigenaar van Hotels.nl die bij de campagne in 2017 nog een grote rol speelde, donderdag meteen weer lid geworden, omdat ‘dictator Otten’ zijn machtspositie kwijt is. Baudet moet hopen dat er meer mensen opstaan die hem kunnen helpen om nieuwe interne strubbelingen te voorkomen. Tegelijkertijd moet Forum op zoek naar een nieuw evenwicht.

Baudet en Hiddema houden vol dat de partij nog steeds op koers ligt. Het probleem is dat ze eerder ook beweerden dat er van een interne strijd geen sprake was. ‘Niks aan het handje,’ aldus de woordvoerder. Een dag later kwam de hardhandige afrekening met Henk Otten.