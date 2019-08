Streven politie naar meer diversiteit stokt door groot aantal afhakers

Er komen bij de Nederlandse politie ongeveer evenveel agenten met een niet-westerse migratieachtergrond binnen als er afvallen.

Politieagenten op station Rotterdam Centraal. Beeld ANP

Hoewel de politie probeert om de diversiteit binnen het korps te vergroten om zo een betere afspiegeling van de samenleving te creëren, had in 2018 een op de zes agenten die binnen twee jaar na indiensttreding vertrokken een migratieachtergrond.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), die werden geanalyseerd door NRC. Hieruit blijkt dat de instroom van agenten met een niet-westerse achtergrond stokt, na een aantal jaren van groei. In 2012 was het aantal agenten met zo’n achtergrond 6,4 procent; in 2018 was dat 20 procent, evenveel als in 2018.

Sinds 2015 streeft de politie naar een kwart ‘diverse’ instromers voor eind 2018, met behulp van zeventien ‘diversiteitsrecruiters’. Agenten worden aangespoord om binnen hun eigen netwerk mogelijke toekomstige collega’s te werven.

De term ‘diversiteit’ wordt echter op twee manieren toegepast, wat tot verwarring leidt: aan de enige kant worden mensen bedoeld met een migratieachtergrond, aan de andere kant vallen ook agenten met unieke ‘levens- of werkervaring’ onder de term. Volgens deze bredere definitie van het woord haalde de politie het gestelde doel in 2017 wel met 29 procent ‘diverse’ agenten. In 2018 was dat teruggelopen naar 22 procent.

In 2016 gaf slechts 1 procent van een groep jongeren die werd ondervraagd door Motivaction en de Politieacademie aan dat zij bij de politie aan de slag wilden.