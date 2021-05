Stress? Op het Augustinianum zijn scholieren vooral blij dat ze überhaupt eindexamen mogen doen

Vlak voor de aanvang van het eindexamen wiskunde nemen de leerlingen van het vwo op het Augustinianum in Eindhoven nog even hun samenvattingen door. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is druk voor de deur van de sporthal. Een enkele leerling leest afgezonderd op een verfrommeld briefje een samenvatting door, maar de meesten staan samengeklonterd in groepjes tegen elkaar aan. Nog een paar minuten en dan mogen de eindexamenkandidaten van het Augustinianum in Eindhoven zich buigen over het over het eindexamen wiskunde of bedrijfskunde. Aan de zweetgeur is voor buitenstaanders te ruiken: hier staat iets op het spel.

Zeker, zeggen Evy Jacobs en Mascha Padi (beiden 17) het eindexamen is spannend. Maar de twee scholieren zijn vooral blij dát ze examen kunnen doen doen. Evy: ‘Ik wil de bevestiging dat ik de stof beheers. Anders krijg ik voor mijn gevoel een gratis diploma.’ Ze krijgt bijval van Mascha, die vertelt over haar zus die vorig jaar is geslaagd. ‘Daar hangt achteraf een zweem omheen van: dat diploma heb je cadeau gekregen. Slagen voor een examen is een mijlpaal. Als de examens dit jaar niet door zouden gaan, zou ik me altijd blijven afvragen of ik het had aangekund.’

Deze week beginnen voor zo’n 200 duizend scholieren de centrale eindexamens. De afsluiting van de middelbare school is dit jaar extra spannend: het zijn de eerste examens in coronatijd. Vorig jaar gingen de centrale eindexamens niet door, voor het eerst sinds 1945.

Dramatische voorspellingen

Vooraf klonken alarmerende signalen. Door de schoolsluitingen zou een dramatische examenuitslag in het vooruitzicht liggen. Sommige scholen verwachten dat 30 tot 40 procent van de leerlingen niet zou slagen, meldde het Financieele Dagblad in februari. Ook het Augustinianum valt onder een schoolbestuur dat zich destijds roerde. Stichting Carmel, waar 13 middelbare scholen onder vallen, verwachtte van tevoren dat 28 procent van alle havisten zou zakken. Onder vwo-leerlingen zou dat percentage kunnen oplopen tot 30 procent.

Maar op deze Eindhovense school lijken de aanvankelijke zorgen inmiddels verdampt. Omdat het Augustinianum beschikt over genoeg ruimte, lukte het de school om de eindexamenklassen het hele jaar naar school te laten komen. Veel leerlingen kijken dan ook met vertrouwen naar het eindexamen. Zoals Hester Schakenraad (17), die glunderend vertelt dat ze straks een 7,2 gaat halen. ‘Ik heb een voorgevoel.’ Om het lot niet te tarten, heeft ze naast haar tafel een plastic tas neergezet met reservepennen, markers en een extra geodriehoek. Zo is ze in alle gevallen van de juiste hulpstukken voorzien.

Niet alle scholen zien de eindexamens met zoveel vertrouwen tegemoet, vermoedt wiskundeleraar Han de Leuw. Hij geeft al 35 jaar les en maakt zich over zijn eigen leerlingen ‘geen enkele zorgen’. Voor zijn broer, die als wiskundedocent in Tilburg lesgeeft, is dat anders. ‘Hij heeft de angst: zijn mijn leerlingen er wel klaar voor? Het grote verschil is dat hij heel weinig fysieke lessen kon geven. Hij heeft bijna het hele jaar met eenderde van de klas gewerkt. Wij hadden de ruimte om zoveel mogelijk in het klaslokaal les te geven.’

De eindexamenkandidaten van het Augustinianum komen de gymzaal binnen waar het examen zal plaatsvinden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Interactie

En lesgeven valt of staat met interactie, legt De Leuw uit. ‘Zolang je een leerling voor je neus hebt kun je een kennisachterstand repareren. Maar online gaat dat vele malen lastiger. Vanochtend gaf ik een les waarbij de helft van de leerlingen thuis zat, en de andere helft in de klas. In de klas zag ik een leerling moeilijk kijken. Ik kan dan gelijk vragen: Bente, was dat niet duidelijk? Online zit zo’n meisje ook naar het bord te staren, maar dat zie ik niet.’

Als het examen erop zit loopt Willem van den Akker (18) zichtbaar opgelucht de zaal uit. Voorafgaand maakte hij zich zorgen of hij wel minstens een 5,2 zou halen. Maar de vragen vielen hem alleszins mee. Nu de kop eraf is valt er een last van zijn schouders. ‘Het maakt niet uit hoe, maar ik moet gewoon slagen. Ik heb een beurs om in de Verenigde Staten te voetballen en te studeren. Ik ben al aangenomen dus ik moet alleen nog maar een papiertje.’

Voor de overige vakken verwacht hij weinig problemen, op het examen Nederlands na. Er zijn dit jaar vanwege de coronacrisis ruimschoots mogelijkheden om een onvoldoende te corrigeren, zoals een extra herkansing of het wegstrepen van een vak. Maar omdat Nederlands een kernvak is, mag hij dat niet wegstrepen. ‘En ik heb geen zin om in mijn vakantie nog te herkansen.’