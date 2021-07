Stress onder reizigers: is de uitslag van mijn coronatest op tijd binnen?

Passagiers moeten hun corona-app laten zien bij het inchecken op Schiphol. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De stress neemt toe onder reizigers nu de uitslagen van vakantietests geregeld te laat binnenkomen, in het ergste geval valt de vakantie in het water. Niet alle laboratoria kunnen inspelen op de rappe stijging van het aantal coronatests. Met het begin van het zogeheten ‘testen voor vertrek’ explodeerde deze maand ook het aantal reguliere tests.

Grote laboratoria kampten met storingen en een commerciële testaanbieder moest zijn werk staken na een datalek. Sommige betrokkenen waarschuwen dat zulke vertragingen vaker kunnen optreden als de vraag naar vakantietests toeneemt.

Wie niet volledig is gevaccineerd, moet bij binnenkomst in veel landen een recente negatieve testuitslag kunnen tonen. Tot nog toe zijn 825 duizend vakantietests uitgevoerd, en 558 duizend afspraken gemaakt voor nog uit te voeren vakantietests. Voor veel Europese landen volstaat die van een antigeensneltest. Toch kiezen veel reizigers voor een PCR-test, omdat die vaak langer geldig is of omdat men op doorreis ook in landen is, waar een PCR-test verplicht is.

Voor vakantietests kunnen reizigers terecht bij de GGD (alleen PCR-tests) of bij een reeks door het ministerie van Infrastructuur en Verkeer gecontracteerde testaanbieders (PCR- en sneltests). In juli en augustus zijn de vakantietests voor de reizigers gratis. De bedoeling is dat de uitslag maximaal dertig uur na afname binnen is. Bij reguliere coronatests is 48 uur de gestelde maximale wachttijd op de uitslag.

Drukte in teststraten

Tegelijk met de groeiende vraag van reizigers, nam ook de reguliere drukte in de teststraten enorm toe vanwege de recente besmettingspiek deze maand. Van nauwelijks 20 duizend tests per dag eind juni neemt de GGD inmiddels 70 duizend tests per dag af: hiervan is ongeveer 10 procent een vakantietest. Daarmee zit de GGD nog lang niet op het afgesproken maximum van 35 duizend vakantietests per dag.

Een commerciële testafnemer, testcoronanu BV, moest afgelopen weekend van de overheid stoppen vanwege een ernstig datalek. En net met de explosieve toename van tests kregen de twee grootste labs van Nederland, Eurofins in Rijswijk en Unilabs in Utrecht, te maken met storingen.

‘In enkele dagen steeg het aantal aangeleverde tests van tweeduizend per dag tot 15 duizend per dag’, zegt een woordvoerder van Unilabs. ‘De vakantie in het noorden van het land was begonnen en wij doen veel tests voor die provincies. Net vorige week maandag ging er een pipetteerrobot kapot.’

Unilabs analyseert tests van de GGD en van commerciële aanbieders van vakantietests als Lead Healthcare Covid Services. ‘Bij drukte gaan de tests van de GGD voor omdat we daarmee garantiecontracten hebben afgesloten.’ Het gevolg: veel boze reizigers. Zo kreeg een vrouw die afgelopen dinsdag rond 15 uur een test liet afnemen bij Lead Healthcare voor een trip naar Parijs pas afgelopen vrijdag om 14 uur de uitslag.

Storing

De problemen bij Unilabs waren nauwelijks opgelost toen vrijdag het grootste lab van Nederland, Eurofins, werd getroffen door een storing. Daar begaven twee pipetteerrobots het en kon de GGD tot afgelopen dinsdag geen reizigerstesten plannen in Drenthe, Friesland, Groningen, Haaglanden, IJsselland en Rotterdam.

‘De problemen zijn verholpen’, zegt een woordvoerder van Eurofins maandagmiddag. ‘Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat dit net samenviel met de snelle stijging van het aantal tests.’

Volgens de woordvoerder van Unilabs kunnen vertragingen vaker optreden nu de laboratoria het steeds drukker krijgen. Hij waarschuwt: ‘Niet alle pieken kunnen we opvangen en dan kunnen de wachttijden oplopen.’