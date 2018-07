Strengere Europese wetgeving over auteursrecht op internet voorlopig van de baan

Enkele weken geleden bereidde een juridische commissie van het parlement al een tekst voor die normaal gesproken de basis vormt voor verdere onderhandelingen met de Europese Raad. Zover komt het niet: een groot aantal parlementariërs trapte op de rem en eiste dat er gestemd zou worden over het mandaat van die commissie.

Die stemming vond donderdag plaats. Met als uitkomst dat de onderhandelingen nog niet worden gestart. Eerst is er ruimte voor de nodige aanpassingen aan de tekst, waarna het Parlement zich dit najaar er opnieuw over zal buigen.

Pijnpunten zijn twee omstreden artikelen: artikel 11 en 13. De eerste gaat over een ‘linktaks’, die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld Google minder tekst mag citeren als het verwijst naar nieuwsbronnen. Voorvechters van internetvrijheid hadden vooral kritiek op artikel 13. Dit ‘uploadfilter’ beoogt dat mensen niet meer zomaar een muziekje onder hun YouTubefilmpje kunnen zetten. Platformen als YouTube en Facebook zouden filters moeten installeren. Dit werd door de rechthebbenden met veel enthousiasme onthaald, maar tegenstanders vrezen dat die filters veel te veel tegenhouden waardoor ook parodieën sneuvelen. Bovendien zou het de macht van de grote techbedrijven alleen maar verder versterken omdat alleen zij zich dure filters kunnen veroorloven.

Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let's keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5