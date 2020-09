Strengere coronaregels in nog eens acht regio’s in Nederland

Terrassen met spatschermen in het centrum van de stad Groningen, in een van de regio’s waar de alarmfase vanwege verspreiding van het coronavirus van waakzaam naar zorgelijk gaat. Beeld ANP

De maatregelen in deze acht veiligheidsregio’s gaan zondagavond om 18.00 uur in, maakte premier Rutte vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. Dit betekent dat mensen na middernacht horecagelegenheden niet meer in mogen, en dat niet meer dan vijftig mensen bijeen mogen zijn tijdens feestjes of borrels. De acht regio's maken later vandaag aanvullende maatregelen bekend, aldus Rutte.

In meer dan de helft van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland is het regime daarmee verscherpt. Anders dan bij de vorige selectie betreft het nu ook gebieden die ver van de Randstad liggen en/of die niet grenzen aan andere ‘oranje’ regio’s. Bijvoorbeeld Groningen, dat grenst aan Friesland en Drenthe, waar aanscherping van de maatregelen (nog) niet nodig is.

Het kabinet ziet vooralsnog niets in aanvullende landelijke maatregelen, ook al loopt het aantal besmettingen razendsnel op. ‘We maken ons grote zorgen over de situatie in heel Nederland en in het bijzonder in de Randstad’, aldus Rutte. Het kabinet heeft daarom het Outbreak Management Team om extra advies gevraagd over de drie grote steden die al veel langer met een snel oplopend aantal besmettingen worstelen: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Rutte: ‘Naar aanleiding van dat advies zullen we met deze regio’s besluiten wat er nodig is om de opmars van het virus verder te stoppen.’ Aanstaande dinsdag maken Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) de besluiten bekend. Maandag zijn de 25 veiligheidsregio’s bijeen voor overleg.