Strenge lockdown in Libanon: ‘Met Oud en Nieuw werd er gewoon nog volop gefeest’

De boodschappenbezorgers zullen het de komende dagen druk hebben in Libanon. Beeld EPA

Een totale lockdown in Libanon. Wat houdt dat bij jullie in?

‘Eigenlijk werd maandag al duidelijk dat het land voor elf dagen op slot gaat. We mogen dus niet eens naar buiten om boodschappen te doen. Ik ben als journalist een uitzondering, maar voor verreweg de meeste Libanezen geldt dat ze elf dagen hun huis niet uit mogen.’

Hoe gaan de overheden dat handhaven?

‘Dat is me werkelijk een raadsel. Even voor het beeld: vorige week waren de restaurants hier gewoon open en zaten de terrassen vol. Met Oud en Nieuw werd er gewoon volop gefeest in nachtclubs. Daardoor is de situatie helemaal uit de hand gelopen en zijn er nu heel veel Covid-gevallen. De medische zorg is daar in Libanon - dat niet heel rijk is - gewoon niet op ingesteld. De aanpak is 180 graden gedraaid: van vrijheid blijheid, naar een draconische lockdown. Het grote probleem is de handhaving. Dit land heeft namelijk nauwelijks een werkende staat, dus ik heb geen idee hoe ze dat voor elkaar willen krijgen.’

Er zal flink gehamsterd zijn daar.

‘Het was zowel maandag als dinsdag echt een gekkenhuis. Alsof Suikerfeest en Kerstmis op dezelfde dag vielen. In supermarkten is nauwelijks meer iets te krijgen. De eieren, de kip en veel groenten zijn op. Er stond vanochtend hier om de hoek een enorme rij voor de bakker, maar ook de bakker was halverwege de dag al uitverkocht.’

Maar genoeg hamsteren om elf dagen van te eten en drinken is nauwelijks te doen. Hoe gaan mensen voor elf dagen in hun dagelijkse behoefte voorzien?

‘De supermarkten mogen wel blijven bezorgen en er is hier best wel een sterke bezorgcultuur, dus dat zal een deel moeten opvangen. Maar niet iedereen heeft bezorging aan huis en het hoofd van het supermarktensyndicaat heeft al gezegd dat ze het niet kunnen bolwerken om heel de bevolking van boodschappen te voorzien.

Beeld AFP

‘Bovendien verkeert dit land in een diepe economische crisis. Veel mensen leven al onder de armoedegrens, dus die komen normaal gesproken al nauwelijks rond. Het is natuurlijk uitgesloten dat die gebruik gaan maken van allemaal dure thuisbezorgdiensten. Daar zijn heel veel zorgen over. Deze lockdown kan ertoe leiden dat mensen honger gaan lijden.

‘En dan zijn er nog de Syrische vluchtelingenkampen, waar de situatie al helemaal erbarmelijk is. Libanon heeft naar verhouding de meeste Syrische vluchtelingen ter wereld. Eén op de vier inwoners is een Syrische vluchteling. Zij zijn over het algemeen arm, en wonen in kampen waar weinig voorzieningen zijn. Daar gaat de bezorgservice sowieso niet komen, dus ik maak me echt zorgen over hoe ze daar de lockdown door gaan komen.’

Hoe reageerden de Libanezen?

‘Het lijkt wat verdeeld. In Tripoli - de tweede stad van het land - waren protesten tegen de lockdown. In Sabra - een Palestijns vluchtelingenkamp - wordt gezegd dat er daar geen corona is, en dat ze dus ook niet van plan zijn zich aan de maatregelen te houden. Hier in het centrum van Beiroet heerst een soort gelatenheid, omdat men echt bezorgd is over corona. Het is hier niet zoals in Nederland dat als de IC’s vol zijn, je in het allerergste geval nog uit kunt wijken naar het buitenland. Men weet heel goed dat als de ziekenhuizen vol zijn het dodental heel snel gaat oplopen.’

Wat ga je zelf doen de aankomende dagen?

‘Niet zo veel. Ik heb in ieder geval voor elf dagen eten in huis, want ik denk niet dat het verstandig is om te vertrouwen op de bezorgdiensten. Ik houd er ook nog wel rekening mee dat de nieuwe maatregelen een paar dagen heel strak gehandhaafd worden, maar dat de overheid toch vrij snel inziet dat dit niet gaat werken zo. Dat hebben we hier al bij verschillende lockdowns gezien. Ik krijg bijna het gevoel dat de machthebbers hier in paniek van het ene in het andere uiterste schieten zonder dat ze echt weten wat ze aan het doen zijn.’